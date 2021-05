SNL a usurpé Michael Jordan et la dernière danse avec Keegan-Michael Key et je ne peux pas en avoir assez

Dans le sketch SNL, Keegan-Michael Key joue Michael Jordan et John Michael Wozniak est joué par Heidi Gardner, avec ses cheveux blonds caractéristiques. Le va-et-vient commence d’une manière très similaire au documentaire réel, mais au lieu que le jeu se termine par le haussement d’épaules et la victoire de Wozniak, Jordan passe en mode compétition complète et augmente de plus en plus les enjeux jusqu’à ce que Wozniak soit lourdement endetté, sans pantalon et sans explication. à sa femme qu’elle devra passer une nuit avec MJ. Tout cela est ridicule mais se sent aussi étrangement possible compte tenu de l’agressivité de Jordan tout au long de The Last Dance. Kenan Thompson apparaît également sous le nom de Charles Barkley dans le croquis, ce qui joue bien car l’impression est parfaite comme toujours et Barkley joue également un rôle assez étendu et amusant dans The Last Dance, bien que plus en tant que rival sur le terrain. et pas tant que quelqu’un joue à quarts contre les gardes de sécurité.