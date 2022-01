SNL applaudi pour l’épisode hommage à Betty White après la mort de la star

Betty White a animé Saturday Night Live en 2008 (Photo: .)

Saturday Night Live a été félicité par les fans pour avoir diffusé un épisode spécial hommage à la regrettée Betty White.

L’actrice des Golden Girls, White, est décédée le soir du Nouvel An quelques semaines avant son 100e anniversaire.

Sa mort a été accueillie par une vague de chagrin et de souvenirs de célébrités, dont Dolly Parton et Ryan Reynolds ont rendu hommage.

Samedi, Saturday Night Live a diffusé l’épisode du 8 mai 2010 dans lequel White a présenté l’émission avec Jay Z en tant qu’invité musical.

White est devenue la personne la plus âgée à animer la série comique de fin de soirée à l’âge de 88 ans et elle est apparue dans chaque sketch.

L’épisode a également présenté d’anciens membres de la distribution SNL Tina Fey, Amy Poehler, Molly Shannon, Maya Rudolph, Ana Gasteyer et Rachel Dratch et a attiré plus de 12 millions de téléspectateurs.

White est devenu la personne la plus âgée à animer la série comique à 88 ans (Photo: .)

White est venu animer l’émission bien-aimée après qu’une énorme campagne Facebook ait exhorté NBC à l’inviter à faire la une.

David Matthews du Texas a lancé la page d’appel « Betty White to Host SNL (s’il vous plaît ?) ! » après que la légende de la comédie soit apparue dans une publicité populaire du Snickers Super Bowl.

Après seulement quelques semaines, plusieurs centaines de milliers de fans avaient signé la pétition et il a été annoncé qu’elle organiserait un épisode spécial pour la fête des mères.

Les téléspectateurs se sont réjouis de la décision de SNL de diffuser l’épisode et ont applaudi cette décision.

« Merci, merci, Saturday Night Live, @nbcsnl et tous ceux qui ont participé à la décision de diffuser l’épisode d’America’s BELOVED Betty White ce soir », a écrit une personne. « Regarder, rire et pleurer un peu. »

NBC vient de jouer l’épisode de #SNL avec Betty White. La façon dont elle peut être si douce et charmante une seconde, puis tirer un humour aussi énervé la suivante est incroyable. A la fin, les applaudissements du public étaient presque assourdissants. #RIPBettyBlanc – Le racisme est la maladie (@Rockmstr99) 2 janvier 2022

Nous aurons fini, #SNL. Exécuter l’épisode avec Betty White en tant qu’hôte, ce soir, est un grand hommage ! – RHubbard (@catbird65) 2 janvier 2022

Merci @nbc d’avoir rediffusé l’épisode 2010 de #SNL de Betty White. Je ne pouvais pas attendre cette rediffusion ce soir à 23h30 HE. J’ai enregistré cet épisode le 8 mai 2010. Betty White a fait un excellent travail d’hébergement ! J’ai adoré son monologue ! Betty va me manquer. â??¤ï¸??ð????ð?????? #BettyWhite @nbcsnl #SNL pic.twitter.com/7YUBqgylrI – Aaron J. (@TheRealAJ_) 2 janvier 2022

Faisant écho à un sentiment similaire, un autre a écrit: «Nous aurons fini, #SNL. Exécuter l’épisode avec Betty White en tant qu’hôte, ce soir, est un grand hommage !’

Au cours de sa carrière, White a écrit plusieurs livres et remporté cinq Primetime Emmy Awards sur 21 nominations, ainsi qu’une poignée d’autres distinctions de premier plan.

Plus : Samedi soir en direct



La vétéran du cinéma a également été nommée artiste féminine avec la plus longue carrière télévisée par Guinness World Records, ayant débuté en 1939.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();