‘SNL’ apporte de gros changements de dernière minute à l’émission de ce soir

En raison de la récente vague de la variante omicron de COVID-19 à New York, Saturday Night Live a apporté des modifications majeures de dernière minute à l’émission du 18 décembre afin d’assurer la sécurité des acteurs et de l’équipe. Paul Rudd va toujours héberger l’épisode, mais il n’y aura pas de public en direct et une distribution et une équipe limitées. Non seulement cela, mais l’invité musical Charli XCX ne se produira plus. C’est le dernier épisode de l’année.

SNL a annoncé les changements sur les réseaux sociaux. « En raison du récent pic de la variante Omicron et par prudence, il n’y aura pas d’audience en direct pour l’enregistrement de Saturday Night Live ce soir et l’émission aura un casting et une équipe limités », ont-ils tweeté. « Le spectacle continue de suivre toutes les directives de sécurité du gouvernement en plus d’un protocole de test rigoureux. » Ils ont également expliqué que toute personne qui gagnerait des billets pour le spectacle obtiendrait plus d’informations.

Le spectacle continue de suivre toutes les directives de sécurité du gouvernement en plus d’un protocole de test rigoureux. – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 18 décembre 2021

Charli XCX a tweeté une déclaration selon laquelle sa performance avait été annulée. « Bonjour à tous. En raison de l’équipe limitée lors de l’enregistrement de SNL ce soir, mes performances musicales ne pourront plus avoir lieu », a écrit l’interprète de « Good Ones ». « Je suis dévasté et le cœur brisé. Moi-même, Caroline, Christine et tous nos équipages et équipes ont travaillé si dur toute la semaine aux côtés de l’équipe SNL pour donner vie à la performance musicale la plus incroyable. Cela ne peut pas arriver cette fois, mais je vais soyez de retour ! Je suis actuellement en sécurité et en bonne santé, mais bien sûr très triste. S’il vous plaît, après vous-même et assurez-vous de vous faire vacciner si vous ne l’avez pas déjà fait. Beaucoup d’amour, Charli. »

Cette décision intervient à la suite de la suspension de plusieurs spectacles de Broadway en raison de l’augmentation du nombre de COVID. Non seulement cela, mais les Rockettes ont annulé leur spectacle annuel Christmas Spectacular pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie en cours.