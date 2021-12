SNL apporte des modifications à l’émission finale de 2021 au milieu des préoccupations liées au COVID-19

Le spectacle doit continuer… mais avec quelques changements.

Quelques heures avant de diffuser un nouvel épisode, Saturday Night Live a annoncé que sa dernière émission de l’année serait un peu différente des précédentes en raison de problèmes de coronavirus.

« En raison du récent pic de la variante Omicron et par prudence, il n’y aura pas d’audience en direct pour l’enregistrement de ‘Saturday Night Live’ ce soir et l’émission aura un casting et une équipe limités », lit-on dans un communiqué sur Twitter et Instagram le 18 décembre. « L’émission continue de suivre les directives de sécurité du gouvernement en plus d’un protocole de test rigoureux. »

Peu de temps après que la longue série de sketchs comiques de NBC ait partagé la mise à jour, l’invité musical Charli xcx a annoncé qu’elle ne se produisait plus.

« En raison de l’équipage limité de l’enregistrement de ce soir à ce soir, mes performances musicales ne pourront plus avoir lieu », a-t-elle révélé sur les réseaux sociaux. « Je suis dévasté et le cœur brisé. »