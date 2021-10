‘SNL’ attaque la NFL avec des blagues sur la controverse sur les e-mails de Jon Gruden

« Saturday Night Live » s’est attaqué à la NFL et à son scandale la semaine dernière concernant les e-mails entre Jon Gruden et l’ancien président de l’équipe de football de Washington, Bruce Allen.

Cecily Strong, Colin Jost, James Austin Johnson, Alex Moffat, Pete Davidson, Andrew Dismukes, Heidi Gardner, Kyle Mooney, Chris Redd et Kenan Thompson ont tous parodié les différents personnages impliqués dans la controverse lors de l’ouverture froide de l’émission samedi soir.

L’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders Jon Gruden parle sur son casque pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Bears de Chicago, le dimanche 10 octobre 2021, à Las Vegas. (Photo AP/Rick Scuteri)

Jost a joué le commissaire de la NFL Roger Goodell et a parlé de tous les noms et insultes qu’il a été appelés dans la chaîne de courrier électronique.

« Je vous assure que les 32 équipes de notre ligue comprennent que la diversité est notre force. Et je sais que nos entraîneurs noirs seraient d’accord. Les deux », a déclaré Jost.

Johnson a parodié l’ancien entraîneur des Raiders de Las Vegas. Goodell de Jost a déclaré que le personnage de Gruden « s’était mis à genoux et l’avait supplié » de dire quelques mots lors de la simulation de conférence de presse et il a ajouté qu’il l’avait autorisé parce que « vous savez à quel point je déteste voir quelqu’un s’agenouiller ».

« J’espère que vous ne me jugerez pas sur le seul e-mail que j’ai envoyé il y a 10 ans, ou les 20 e-mails que j’ai envoyés mardi dernier », a déclaré le personnage de Gruden. « Quand j’ai appelé un joueur afro-américain plus sombre que la nuit sans étoiles, ce n’était pas racial. Je faisais référence à son sens de l’humour, qui est extrêmement sombre et nerveux. »

L’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders, Jon Gruden, célèbre après avoir battu les Saints de la Nouvelle-Orléans lors d’un match de football de la NFL, le lundi 21 septembre 2020, à Las Vegas. (Photo AP/Isaac Brekken)

Alors que la distribution des personnages progressait en prenant des coups contre les Raiders et la NFL, Redd est apparu sur le podium sous le nom de Colin Kaepernick.

« Wow, tellement de choses qui sortent sur la NFL sont peut-être racistes, un peu. Hein! Je me demande si quelqu’un a déjà essayé d’avertir les gens à ce sujet? Je me gratte la tête en essayant de me rappeler qui a dit ça. C’est presque comme si c’était la raison ils m’ont banni de la ligue », a déclaré le personnage de Kaepernick.

En fin de compte, le personnage de Thompson LeVar Burton serait nommé le nouvel entraîneur-chef des Raiders.

« Je suis l’hôte suprême du football maintenant. Je vais m’offusquer pour 300. Qu’est-ce qu’un transfert? Je demande vraiment », a déclaré le personnage de Burton.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 12 décembre 2018, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, prend la parole lors d’une conférence de presse à Irving, au Texas. (AP Photo/LM Otero, dossier)

Les comédiens se moquaient de la NFL après que les e-mails de Gruden dans le New York Times et le Wall Street Journal aient révélé qu’il avait utilisé des remarques racistes, des commentaires homophobes et exprimé des opinions misogynes dans des e-mails avec Allen alors qu’il était commentateur ESPN.

Les e-mails ont été signalés dans le cadre de l’enquête de la NFL sur l’équipe de football de Washington au milieu d’allégations d’inconduite au travail. Gruden a quitté les Raiders lundi.