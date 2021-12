‘SNL’ brise une tradition majeure pour la première fois en près de 40 ans

Saturday Night Live a été contraint de faire les choses différemment lors de l’épisode le plus récent, qui a été animé par Paul Rudd. Au lieu de diffuser un épisode entièrement nouveau, SNL a diffusé des sketches précédemment enregistrés et des sketchs de Noël des années passées. Au milieu des changements de dernière minute, provoqués par une vague de nouveaux cas de COVID-19 à New York, l’émission n’a pas présenté le traditionnel « En direct de New York! » phrase partagée par l’un des membres de la distribution (ou un invité) en haut de l’épisode.

Presque chaque épisode de SNL commence par la célèbre phrase, qui sert généralement aussi à mettre fin au sketch d’ouverture à froid. Cependant, comme le dernier épisode a subi une série de changements dans les heures qui l’ont précédé, il n’y avait pas de place pour un « Live from New York! » moment. Selon The SNL Network, la dernière fois que l’émission s’est déroulée sans prononcer la célèbre phrase, c’était il y a environ 40 ans. Ils ont partagé que la dernière fois qu’il n’y avait pas eu de « Live de New York! » moment était de retour en mai 1983 pendant la saison 8.

La dernière fois qu’il n’y avait pas eu de Live From New York ! le #SNL était le 14 mai 1983 (S8) – Le réseau SNL (@thesnlnetwork) 19 décembre 2021

Ce n’était pas le seul grand écart par rapport à la norme. Comme l’a noté Entertainment Weekly, cet épisode était l’un des rares à ne pas comporter d’invité musical. Charli XCX, qui était initialement choisie pour être l’invitée musicale de l’épisode hébergé par Rudd, a annoncé qu’elle ne serait plus en mesure de se produire en raison de « l’équipe limitée » lors de l’enregistrement. Elle a déclaré: « Je suis dévastée et le cœur brisé. Moi-même, Caroline, Christine et tous nos équipages et équipes ont travaillé si dur toute la semaine aux côtés de l’équipe SNL pour donner vie à la performance musicale la plus incroyable. Cela ne peut pas arriver cette fois mais Je serai de retour ! Je suis actuellement en sécurité et en bonne santé, mais bien sûr très triste. S’il vous plaît, après vous-même et assurez-vous de vous faire vacciner si ce n’est déjà fait. Beaucoup d’amour, Charli.

Peu de temps avant la diffusion de l’épisode, SNL a annoncé qu’il n’y aurait pas de public en direct dans le studio en raison de la pandémie de COVID-19 et de la montée en puissance de la variante omicron. Il y avait aussi une distribution et une équipe limitées, avec Tina Fey et Tom Hanks intervenant pour aider le spectacle à se dérouler sans heurts. Fey est également intervenu pour co-animer le segment Weekend Update aux côtés de Michael Che, car Colin Jost n’a pas pu participer à l’enregistrement.