SNL broche les vidéos d’excuses YouTube de David Dobrik et James Charles

Ce fut un grand mois pour les vidéos d’excuses, tout comme chaque mois depuis plusieurs années a été un grand mois pour les vidéos d’excuses. Ce qui était autrefois le domaine de l’application Notes, dans laquelle les célébrités partageaient des déclarations de capture d’écran de leurs iPhones, a été remplacé par un type de rituel plus personnel: les excuses YouTube (ou les excuses Instagram Live, ou les excuses TikTok, ou, quand c’est un marque fautive, les excuses esthétiques de Canva).

Saturday Night Live de cette semaine a réussi à expliquer plusieurs des derniers scandales Internet en un seul sketch: « Viral Apology Video », dans lequel Kyle Mooney cosplays en tant que YouTuber qui est très, très « chagrin ». Nous commençons par un groupe de YouTubers appelé le «Prank Posse», une référence au Vlog Squad de David Dobrik, dont les membres au cours de l’année écoulée ont été accusés de harcèlement, d’abus et de viol. Mais l’incident incitant implique en fait le groupe de trouver des «os de souris» dans leurs céréales Apple Jacks, lui-même un clin d’œil à l’homme qui a récemment prétendu avoir trouvé des queues de crevettes dans son Cinnamon Toast Crunch, puis a été accusé par plusieurs femmes d’avoir été abusif. directeur et petit ami. (Cela fait quelques semaines bizarres!)

Pour faire court, Kyle Mooney-as-YouTuber est obligé de faire une vidéo d’excuses pour ses méfaits passés. Puis il fait une autre vidéo «farce» dans laquelle il jette une télé géante sur la tête de son ami JP. Smash coupé à: « Hé les gars, je voudrais profiter de cette occasion pour m’excuser d’avoir laissé tomber une télévision sur la tête de JP. » Le résultat est une série d’abus suivis de vidéos d’excuses avec des lignes comme: «Je sais que beaucoup d’entre vous pensaient que mes dernières excuses n’étaient pas sincères. Tu avais raison. Je mentais. Mais cette fois, je le pense vraiment. et «C’était cool, c’était drôle, mais c’était faux. C’est pourquoi, par respect, nous allons retarder la sortie de la vidéo «Tromper JP en embrassant mon pénis» à jeudi prochain. »

Au cours de la dernière décennie, les YouTubers professionnels ont dû faire face au fait qu’en documentant sans relâche leur vie et en recherchant plus de vues et d’abonnés, ils fournissent souvent la preuve de leurs propres chutes. Ce que le croquis de SNL cloue, c’est à quel point le prétendu «mauvais comportement» des influenceurs est impudique. Ce n’est pas comme s’ils essayaient de le cacher; «Inciter JP à embrasser mon pénis» est juste là dans le titre. Cette semaine, deux vrais YouTubers ont été condamnés à la probation et aux travaux d’intérêt général pour une vidéo de 2019 dans laquelle ils se faisaient passer pour des voleurs de banque et amenaient un chauffeur Uber, plusieurs témoins et des policiers à croire qu’ils fuyaient une scène de crime (ils pouvaient ont encouru jusqu’à cinq ans de prison). Dans la vidéo originale, ils rient et se vantent devant un groupe de personnes d’avoir trompé le conducteur d’Uber et la police appelée.

Presque toutes les grandes personnalités Internet ont réalisé une sorte de vidéo d’excuses publiques; À lui seul, 2020 a vu des mea culpas de la part des A-listers de YouTube Tana Mongeau, Shane Dawson, Jeffree Star, Jenna Marbles, Colleen Ballinger et Tati Westbrook, ainsi que TikTokers Chase Hudson et Charli D’Amelio. La «vidéo d’excuses YouTube» est un mème depuis au moins 2015 et a explosé en 2018 lorsque PewDiePie a présenté des excuses sur YouTuber, y compris la sienne. Certains des tropes les plus courants: commencez par un grand soupir pour montrer que cela va être ~ sérieux ~, rejetez le blâme sur quelqu’un d’autre que vous-même et jouez la victime.

Le dernier exemple de grand nom, à part Dobrik, est James Charles, qui s’est excusé pour la liste croissante de garçons mineurs qui disent qu’il leur a envoyé en privé un contenu inapproprié ou sexuel ou envoyé des flirts indésirables. Charles a dit qu’il avait utilisé Instagram et TikTok «comme une application de rencontres», et que «ça craint, et c’est ridiculement embarrassant de l’admettre, mais je suis désespéré.» (Charles affirme également que les accusateurs lui avaient dit qu’ils avaient 18 ans ou plus.)

C’est à peu près le quatrième (?) Scandale majeur de Charles, qui a inclus des allégations de commentaires inappropriés et des tentatives de contraindre des hommes hétéros à des relations. Ce ne sera probablement pas le dernier. Les excuses YouTuber sont maintenant un tel élément de base de la culture dominante que tous semblent suivre exactement la même trajectoire, où tant que vous vous excusez (et cela peut prendre quelques essais pour bien faire les choses), puis restez silencieux assez longtemps. , votre carrière peut rester à peu près intacte. Parce qu’en fin de compte, créer des drames et des scandales est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens suivent les YouTubers en premier lieu. Tant que vous les divertissez, les abonnés ne semblent pas vraiment se soucier de ce que vous faites d’autre.

Ces types de quasi-annulations se produisent presque tous les jours, et une chose que j’ai remarqué le plus, c’est que plus il y a de personnes qui sont annulées, moins les annulations supposées ont de l’importance. Ce que nous perdons, alors, c’est l’ampleur de leurs méfaits: un YouTuber ayant fait une blague offensive il y a dix ans ne devrait pas s’élever au même niveau que, par exemple, solliciter des mineurs pour des relations sexuelles (si c’est bien ce qui se passait), mais nous J’en parlerai toujours dans le même souffle. Les gens sont évidemment capables de discerner entre ces deux ordres de grandeur, mais je suis déjà épuisé par la vitesse à laquelle ce genre de scandales est débattu et débattu et – tout aussi rapidement – complètement oublié.

