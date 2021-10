‘SNL’ choisit la star de ‘Succession’ pour accueillir le premier épisode de novembre

Saturday Night Live vient de terminer une série de nouveaux épisodes, avec des hôtes tels que Jason Sudeikis, Kim Kardashian, Rami Malek et Owen Wilson. La production de l’émission est suspendue jusqu’au 6 novembre, mais à leur retour, ils auront un talent majeur à la barre : la star de Succession Kieran Culkin. Culkin, 39 ans, fera ses débuts en tant qu’hôte, tandis qu’Ed Sheeran sera l’invité musical de sa troisième apparition dans la série de sketchs comiques de NBC.

Culkin agit depuis des décennies mais a atteint de nouveaux sommets en raison de son rôle dans Succession. La comédie dramatique de HBO parle d’une riche famille d’élites qui dirigent un empire mondial des médias et du divertissement. Ils sont remarquablement dysfonctionnels, et le personnage de Culkin en est la quintessence. Il incarne Romulus « Roman » Roy, le plus jeune fils de la famille dont l’immaturité et le sens de l’humour tordu mènent à certains des meilleurs moments de la série.

Kieran Culkin !! Ed Sheeran !!

PROCHAIN ​​ÉPISODE pic.twitter.com/lPYL6FcRUp – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 24 octobre 2021

Culkin n’a pas commenté le concert au moment de la presse. Cependant, sa femme, Jazz Charton, s’est rendue sur Instagram pour annoncer fièrement la nouvelle, notant que le « secret est sorti ». Les co-stars de Succession Sarah Snook, Juliana Canfield, Arian Moayed et Justine Lupe ont toutes sauté dans les commentaires de Charton pour exprimer leur enthousiasme pour Culkin.

Culkin est présent à Hollywood depuis des décennies. Fils de l’acteur de Broadway Kit Culkin, il a commencé à décrocher des rôles tout comme ses frères et sœurs, dont les frères Macaulay Culkin et Rory Culkin. Enfant, il est apparu dans des films comme Home Alone, Father of the Bride et Only the Lonely. Il a ensuite joué dans des films comme Scott Pilgrim vs. the World, She’s All That et Igby Goes Down. Il a en fait déjà fait une apparition dans SNL sur son CV, étant donné qu’il a fait une apparition dans l’émission lorsque Macaulay a animé le programme en 1991.

Succession vient de lancer sa troisième saison sur HBO, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque dimanche à 21 h HE. En plus d’être diffusés en direct sur HBO, les épisodes sont également diffusés sur HBO Max, à partir de la même heure. Les fans qui cherchent à rattraper la comédie dramatique acclamée peuvent également diffuser tous les épisodes précédents sur HBO Max.