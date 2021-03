SNL Cold Open prend la semaine de relâche pandémique à Miami Beach ⋆ .

L’ouverture froide de Saturday Night Live mettait en vedette l’hôte de la soirée, ancien membre de la distribution SNL Maya Rudolph, en tant qu’hôte d’une émission de rencontres se déroulant à Miami Beach, en Floride. pour les vacances de printemps.

La ville côtière du sud de la Floride a fait la une des journaux ce mois-ci alors que les foules des vacances de printemps submergeaient la police locale et le maire Dan Gelber imposé un couvre-feu et restreint les déplacements sur les ponts.

Le narrateur a présenté Miami Beach comme la ville «où la fête ne s’arrête pas avant le couvre-feu imposé par le gouvernement».

Rudolph a joué le rôle de «Cece Vuvuzela», l’animateur d’une émission de rencontres intitulée «Snatched, Vaxed ou Waxed», le «jeu télévisé numéro un pour les célibataires chauds et contagieux».

Membres de la distribution Chris Redd, Beck Bennett, et Kyle Mooney a joué les concurrents masculins qui étaient censés deviner si les candidates étaient «arrachées, ce qui signifie que leur physique était droit et serré, vaxé, et elles ont eu les bizarreries anti-corps, ou cirées, c’est-à-dire lisses comme un sceau.»

Chloé Fineman, Ego Nwodim, et Heidi Gardner dépeint les femmes pas si chanceuses que le personnage de Rudolph a présentées comme des «mignonnes Covid».

«C’est soit obtenir Covid, soit s’envoyer en l’air!» Déclara Fineman.

Le croquis s’est terminé avec le personnage de Bennet se révélant être un flic infiltré, prêt à appliquer le couvre-feu. Après que certains des personnages aient confondu les « boules de poivre » pour une sorte de liqueur, Rudolph a crié la ligne emblématique, « En direct de New York, c’est samedi soir! »

