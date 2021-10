‘SNL’ Cold Open se moque de Jon Gruden et de la NFL

Le troisième épisode de la saison 47 de Saturday Night Live a débuté avec une parodie froide et ouverte du scandale de la NFL avec l’ancien entraîneur-chef des Las Vegas Raiders Jon Gruden. L’animateur de « Weekend Update » Colin Jost est apparu dans un rôle rare, jouant le commissaire de la NFL Roger Goodell, qui a présenté Gruden (nouveau membre de la distribution James Austin Johnson). Plus tard, Chris Redd est venu jouer Colin Kaepernick.

Plus tôt dans la semaine, Gruden a été licencié lorsque des fuites de courriels ont montré qu’il utilisait un langage raciste et homophobe dans des courriels à l’ancien directeur général de Washington Bruce Allen lorsqu’il travaillait pour ESPN. Lors de l’ouverture à froid de la SNL, Gruden s’est défendu, affirmant que chaque fois qu’il qualifiait Goodell d’insulte homophobe, il avait l’intention d’écrire « frégate » (un terme militaire pour un navire de guerre). Le propriétaire des Raiders, Mark Davis (Alex Moffat), est ensuite venu présenter le nouvel entraîneur « Larry Rucker » (Pete Davidson), qui a dû démissionner immédiatement à cause de ses courriels racistes. Un responsable de l’équipement des Raiders (Andrew Dismukes) a ensuite été nommé mais a également démissionné de son poste d’entraîneur immédiatement en raison de ses mauvais tweets.

Kaepernick de Redd est finalement monté sur le podium, qui s’est demandé sarcastiquement s’il y avait déjà eu quelqu’un qui a essayé d’avertir le public du racisme dans la NFL (comme lui). « C’est presque comme si c’était la raison pour laquelle ils m’ont banni de la ligue ? se demanda Kaepernick. Davis est ensuite intervenu pour présenter LeVar Burton (Kenan Thompson) en tant que prochain entraîneur des Raiders, dans un envoi du Jeopardy! l’accueil de la débâcle.

L’épisode de cette semaine a été animé par le lauréat d’un Oscar Rami Malek, qui peut maintenant être vu dans les salles en tant que méchant Safin dans le film de James Bond Pas le temps de mourir. Malek, 40 ans, a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, devenant ainsi le premier acteur d’origine égyptienne à remporter ce prix. Bien qu’il ait fait ses débuts dans un épisode de Gilmore Girls en 2004, il a joué le rôle d’Elliot Alderson dans Mr. Robot, remportant un Emmy en 2016. L’invité musical était le rappeur Young Thug, qui a sorti son dernier album, Punk, vendredi. .

La saison 47 de SNL a commencé avec trois épisodes consécutifs animés par des débutants. La saison a débuté avec Owen Wilson le 2 octobre et s’est poursuivie avec Kim Kardashian West le 9 octobre. L’épisode du 23 octobre présente l’ancien acteur Jason Sudeikis de retour pour animer pour la première fois, tandis que Brandi Carlile est sur le point de se produire. SNL devrait prendre congé le 30 octobre, avant de commencer trois nouveaux épisodes consécutifs à partir du 6 novembre.