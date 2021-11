‘SNL’ définit Billie Eilish et Paul Rudd comme hôtes finaux de 2021

Saturday Night Live clôturera l’année avec un nouvel ajout au Five-Timers Club et le dernier musicien jouant le double rôle d’hôte et d’interprète. Paul Rudd accueillera pour la cinquième fois la longue série de sketchs comiques, soutenu par Charli XCX en tant qu’invité musical.

Avant que Rudd ne clôture l’année le 18 décembre, Billie Eilish jouera les deux rôles d’hôte et d’invité musical le 11 décembre. Eilish sera le premier invité musical depuis Nick Jonas la saison dernière et suit une lignée de grands noms défi chaque saison. Halsey, Miley Cyrus, Harry Styles et bien d’autres ont tous marqué la série.

Spectacles de décembre !!! pic.twitter.com/bSCvTcutRb – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 18 novembre 2021

Eilish a sorti son deuxième album plus tôt cet été. Intitulé Happier Than Ever, la jeune musicienne a semblé se transformer, révélant des cheveux blonds et laissant tomber ses vêtements amples pour une série d’interviews et d’apparitions très médiatisées. Elle a également joué dans un film musical sur Disney + à la même époque, donnant beaucoup de poids à cette apparence de SNL.

Rudd fera la promotion de Ghostbusters: Afterlife et de sa série Apple aux côtés de Will Ferrell, The Shrink Next Door. Ferrel pourrait également faire une apparition de retour en raison du timing de l’émission. Traditionnellement, l’épisode de vacances / de fin d’année présente de nombreux camées et du plaisir du passé de la série. Ferrell est également apparu avec Rudd en 2013 avec les autres stars de Anchorman 2.

BILLIE HÉBERGANT ET CHANTANT ?! PAUL RUDD ?! CHARLI XCX ?! JE SUIS TROP HEUREUX POUR CELA !😭❤️‍🔥 DES SPECTACLES ÉTONNANTS POUR FINIR L’ANNÉE !! – mikenna🧣 (@mikenna_miller) 18 novembre 2021

La star du présentateur a accueilli l’émission pour la dernière fois dans la saison 44 pour la finale de la saison, la précédant avec une apparition le 7 décembre 2013. Ce sera également la deuxième fois que Charli XCX se produira dans l’émission, soutenant son nouvel album Crash qui sortira en mars 2022.

Cela a été une saison de transition pour SNL, avec de nombreux membres du casting sur la bulle pour les sorties et plusieurs nouveaux ajouts faisant leur marque de la star. James Austin Johnson a déjà été poussé dans des rôles de Donald Trump et Joe Biden, remplaçant Alec Baldwin, Jim Carrey et son collègue Alex Moffat à l’ancien et à l’actuel président, respectivement. Sarah Sherman, également connue sous son nom de scène Sarah Squirm, est une explosion sur les réseaux sociaux et a eu son premier segment de mise à jour du week-end lors du récent épisode de Jonathan Majors.