SNL dit ce que nous pensions tous dans son sketch du milliardaire Star Trek

Saturday Night Live est revenu ce week-end et l’émission n’a pas perdu de temps pour viser l’étrange course de milliardaires au tourisme spatial qui s’est déroulée au cours des derniers mois. L’hôte invité Owen Wilson a joué l’ancien PDG d’Amazon Jeff Bezos dans un sketch sur une nouvelle émission fictive intitulée Star Trek: Ego Quest, sur “les voyages du SS New Shepard et de son équipage de cinglés aléatoires”, dont la mission est “de voler dans l’espace en faisant des gaffes dans un vaisseau qui ressemble à un pénis », selon la voix off.

Vous vous souviendrez que le vrai Bezos a voyagé au bord de l’espace dans la fusée New Shepard de Blue Origin en juillet, avec un équipage qui comprenait son frère Mark (joué dans le sketch par le frère de Wilson Luke), pilote de 82 ans et espace la légende Wally Funk et le lycéen néerlandais Oliver Daemen. Mais Richard Branson, PDG de Virgin Galactic, a battu Bezos dans l’espace de quelques jours lorsqu’il a fait un voyage à bord de l’avion spatial SpaceShipTwo de son entreprise. Et SpaceX a envoyé son premier équipage de citoyens privés dans l’espace plus tôt ce mois-ci, mais le PDG Elon Musk ne les a pas rejoints pour le trajet.

Dans le sketch de SNL, Branson (Alex Moffatt), volant à proximité dans un navire avec un éclairage d’ambiance violet, défie Bezos à une course après avoir échangé quelques salutations de frère standard pour un vol que la voix off qualifie de “crise de la quarantaine aux proportions cosmiques”. dans lequel ils s’écrasent accidentellement dans la station spatiale internationale. Mais attendez, le danger se cache à chaque coin de rue : Soudain, le navire de Bezos est bombardé de torpilles à photons et oui, bien sûr, c’est Elon Musk (Mikey Day, faisant une impression précise du style de parole de Musk).

“L’espace n’est assez grand que pour un milliardaire blanc et étrange”, a déclaré “Musk” à “Bezos”.

En réalité, bien sûr, ni Bezos ni Musk n’ont eu beaucoup d’humour à propos des aspirations spatiales de l’autre. “Vous ne pouvez pas poursuivre votre chemin vers la lune”, a déclaré le vrai Musk à la journaliste Kara Swisher dans une interview la semaine dernière tout en discutant de Bezos et Blue Origin. En réponse, Amazon a envoyé à The Verge une liste PDF de 13 pages qui incluait toutes les fois où SpaceX a déposé des poursuites.

Le croquis de SNL a pris un dernier coup à Bezos avant d’être emballé: un employé d’Amazon (Kenan Thompson) rayonne à bord du navire de Bezos pour livrer un colis, et avant qu’il ne parte, demande à utiliser la salle de bain.

Wilson-as-Bezos lui lance une bouteille en plastique.

Vous pouvez regarder le sketch complet du milliardaire SNL Star Trek ci-dessous.