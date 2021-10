‘SNL’ fait revivre l’esquisse classique pendant l’épisode de Jason Sudeikis

Les sketchs récurrents de Saturday Night Live sont un incontournable de la série comique de longue date, et même lorsque les principales stars des segments quittent le casting, elles sont souvent relancées pour des occasions spéciales. C’était le cas hier soir lorsque Jason Sudeikis a animé l’épisode du 23 octobre. Alors que la star de Ted Lasso n’a pas déniché trop de morceaux classiques lorsqu’il a fait ses débuts en tant qu’animateur, un morceau surprenant a fait la coupe: « What Up With That. »

Pour ceux qui ne connaissent pas « What Up With That », il met en vedette Kenan Thompson en tant qu’animateur de talk-show BET Diondre Cole. À chaque épisode, il aurait un trio de célébrités ultra-célèbres comme invités au programme. Cependant, il interrompait constamment ses invités en interprétant la chanson thème du spectacle, avec des danseurs, des choristes et des groupes d’invités complètement aléatoires. Deux des artistes qui accompagnent régulièrement Thompson sont le saxophoniste Giuseppe (Fred Armisen) et le danseur en survêtement Vance (Sudeikis).

Alors que le segment a été dépoussiéré pour une version folle « À la maison » lors des épisodes à distance de 2020, une version complète en studio n’a pas été réalisée pour de bon depuis l’épisode du 15 décembre 2012, que Martin Short a hébergé et présenté des camées de Samuel L. Jackson et Carrie Brownstein. Cette sécheresse a pris fin le 23 octobre, alors que Thompson, Sudeikis et Armisen sont tous revenus pour un nouveau « What Up With That ».

Cette fois, les célébrités réelles Oscar Isaac, Emily Ratajkowski et Nicholaus Braun sont apparues en tant que panélistes. Isaac était irrité par les interruptions et l’actrice de Gone Girl était agacée qu’elle s’envole pour New York pour le segment. Braun a été aspiré par une partie d’humour avec Cole, qui pensait que le jeune acteur était Lindsey Buckingham (Bill Hader) incontournable de « What Up With That » dans un costume d’Halloween « Cousin Greg from Succession ». (Braun joue le cousin de la famille Roy Greg Hirsch dans le drame HBO.)

Ce fut un moment vraiment amusant qui a donné aux fans de la course de Sudiekis un regain de nostalgie, tout en offrant une comédie loufoque aux nouveaux arrivants. Le sketch complet de « What Up With That » peut être visionné ci-dessus.