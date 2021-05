SNL fournit à son casting un véritable espace de sécurité loin de l’hôte invité Elon Musk ⋆ .

Selon Page Six, plusieurs membres de la distribution de la série de croquis NBC Saturday Night Live ont un réel problème avec le PDG de Tesla et fondateur de SpaceX, Elon Musk, apparaissant dans un épisode à venir, et peuvent se réserver le droit de quitter leur participation à cette émission.

Au cours des dernières semaines, des joueurs de SNL, dont Aidy Bryant, Bowen Yang et l’écrivain Andrew Dismukes, ont exprimé leur antipathie envers Musk apparaissant dans un épisode de la longue série comique. Maintenant, une source NBC a confirmé à Page Six, que la série ne forcera pas ses acteurs à faire «tout ce qu’ils ne veulent pas faire».

“Historiquement, si un membre de la distribution a été aussi malheureux, il n’est pas obligé de le faire”, a déclaré la source, ajoutant: “[‘SNL’ boss Lorne Michaels] ne leur fera jamais faire quoi que ce soit qu’ils ne veulent pas faire. Page Six a déduit que c’était un indice important que les membres de la distribution envisageaient sérieusement de boycotter l’apparition prochaine de Musk. Musk devrait apparaître comme l’hôte invité de l’épisode du 8 mai de la série.

La réaction contre l’apparition du magnat du milliardaire a commencé le 24 avril, après avoir tweeté un message effronté à ses 52,4 millions d’abonnés annonçant la nouvelle de son concert. «Découvrons à quel point Saturday Night Live est vraiment live», a-t-il écrit.

Immédiatement après le tweet de Musk, Bowen Yang, membre de la distribution LGBTQ et asiatique américain de SNL, a exprimé son mécontentement à la nouvelle. Dans un post Instagram, Yang – un ajout récent à la distribution SNL – a partagé une image du tweet de Musk et a commenté: «Qu’est-ce que ça veut dire?» De toute évidence, le comédien ne peut pas maintenir son sens de l’humour professionnel en ce qui concerne Musk.

La star de SNL et l’actrice Shrill Aidy Bryant ont envoyé un message agressif très passif visant Musk sur sa page Instagram. Elle a publié une image d’un tweet de Bernie Sanders dans lequel le sénateur américain (D-VT) a déclaré: «Les 50 personnes les plus riches d’Amérique possèdent aujourd’hui plus de richesses que la moitié inférieure de notre peuple.» Le message de Sanders a ajouté que ces circonstances constituent une «obscénité morale».

Bien sûr, il est évident que Bryant cherchait ici, car Musk est actuellement le troisième homme le plus riche du monde. Elle n’a probablement pas hâte de partager une scène avec quelqu’un qui contribue à une «obscénité morale». Quoi qu’il en soit, Aidy est un grand partisan de l’avortement, donc elle peut nous épargner l’indignation «morale».

Andrew Dismukes, un écrivain de SNL devenu membre de la distribution, a posté sur Instagram: “Le seul PDG avec lequel je veux faire des croquis est Cher-E Oteri.” C’était une référence à l’alun de SNL Cheri Oteri, qui a joué dans la série de 96 à 2000.

Il est clair que Musk n’est pas l’invité le plus populaire de l’histoire de SNL. En plus d’être un homme très riche ne cherchant pas à redistribuer sa richesse au gré de personnes comme Bryant, il a courtisé la controverse pour des opinions notamment non sollicitées dans le passé. Dans un tweet de mai 2020, Musk a tweeté, «Prenez la pilule rouge», une citation empruntée à The Matrix qui a été transformée en euphémisme pour remettre en question le récit libéral. Quelques mois plus tôt, Musk a également tweeté: «La panique du coronavirus est stupide», un peu d’hérésie pour de nombreuses libs sincères. Heureusement, comme l’a affirmé la source SNL, ces membres de la distribution sont au courant d’un espace de sécurité littéral loin de Musk.