‘SNL’ hier soir: regardez Simu Liu, hommage à Peter Aykroyd, plus

La star de Marvel Simu Liu est revenue à ses racines de comédie ce week-end en tant qu’hôte de « Saturday Night Live ».

L’acteur de « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings » et ancien de « Kim’s Convenience » s’est présenté au public animé du studio comme « le premier super-héros ouvertement chinois » et le « premier animateur chinois sur ‘SNL’… à être le quatrième Hôte chinois sur ‘SNL.’”

« Beaucoup de gens me demandent comment j’ai décroché un rôle dans un film Marvel », a déclaré l’interprète sino-canadien lors de son monologue d’ouverture.

« La vérité, c’est que j’ai compris ‘Shang-Chi’ comment chaque Canadien obtient sa grosse chance : en demandant poliment. … J’ai tweeté : « Hé, Marvel, … et un super-héros asiatique ? … Et cinq ans plus tard, Marvel a réalisé son premier film de super-héros asiatique. Et après avoir obtenu le rôle, je suis allé en ligne et j’ai tweeté : « Merci d’être revenu vers moi. » Clairement, je suis Canadien.

Liu a titré ce week-end l’épisode de « SNL » face à l’invité musical Saweetie, qui a livré une performance dynamique de son dernier single, « Icy Chain », ainsi qu’un mashup agréable de sa collaboration à succès Doja Cat « Best Friend » et viral TikTok sensation « Tap In ».

« Je ne peux vraiment pas croire ma vie en ce moment parce qu’il y a 10 ans, j’avais en fait un travail déguisé en Spider-Man pour les anniversaires d’enfants », a déclaré Liu en haut de l’émission. «Je n’oublierai jamais ce garçon d’anniversaire. Il s’appelait Trevor, et… disons simplement que c’était un vrai Trevor – me donnant des coups de pied dans les tibias et criant : « Tu n’es pas Spider-Man !

«Je ne sais pas si vous avez déjà été frappé par un enfant de 7 ans en portant un costume Walmart Spider-Man à 30 $, mais cela vous brisera. Cela brisera votre esprit. Mais cela a aussi allumé un feu sous moi. Et je ne sais pas où il est maintenant, mais Trevor, si vous regardez, je veux juste dire que vous aviez raison. Je ne suis pas Spider-Man. Je suis Shang-Chi, salope.

Voici un échantillon d’autres moments marquants de l’épisode de samedi.

Cold open tacle le verdict de Kyle Rittenhouse

Après que Kyle Rittenhouse – qui a tiré et tué deux personnes au milieu des manifestations de Black Lives Matter à Kenosha, Wisconsin – a été acquitté vendredi de toutes les accusations, Jeanine Pirro de Cecily Strong, membre de la distribution de « SNL », a félicité Rittenhouse lors de l’ouverture à froid de l’émission pour « avoir fait la chose la plus courageuse. n’importe quel Américain peut le faire : protéger un parking vide de voitures d’occasion dans la ville de quelqu’un d’autre. »

L’animatrice de télévision conservatrice a ensuite accueilli son premier invité, le juge du circuit du comté de Kenosha, Bruce Schroeder (Mikey Day), qui a été largement critiqué lors du procès de Rittenhouse pour avoir semblé sympathiser avec l’accusé.

« Il est aussi impartial qu’une maman de danse qui applaudit plus fort que quiconque », a déclaré Strong’s Pirro en présentant Day’s Schroeder. « Vous avez dirigé cette salle d’audience d’une main de fer. Dites-nous comment vous avez fait.

« J’ai ordonné à l’accusation de ne pas utiliser le mot ‘victimes’ », a expliqué le juge. «C’étaient des émeutiers. Et ils n’ont pas été « abattus ». Ils étaient ‘ga-doinked’. Mais cela n’a en aucun cas donné à mon client un avantage injuste. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait dire « l’accusé » au lieu de « mon client », Day’s Schroeder a ri et a répondu : « Oh, ouais. Sûr. »

Liu et Bowen Yang échangent leurs « premiers prix asiatiques »

L’un des sketchs les plus populaires de la nuit a vu le premier super-héros d’origine asiatique de Marvel affronter le «premier acteur entièrement asiatique de« SNL »» pour une sorte de «premiers jeux olympiques asiatiques».

Liu et Bowen Yang sont devenus de plus en plus compétitifs l’un avec l’autre alors qu’ils échangeaient des prix de niche tels que « le premier acteur asiatique gay à mal prononcer » boutique « », « le premier homme asiatique à pincement à Splash Mountain », « le premier homme asiatique à battre ‘StarCraft 2′ » et « le premier Asiatique à ‘You Pick Two’ chez Panera. »

« Rappelez-vous juste, Simu », a déclaré Yang d’un ton menaçant. « Quelle que soit la première chose que vous faites, je serai toujours gay. »

Liu et Ego Nwodim jouent à un jeu délicat de « Républicain ou pas »

« Republican or Not », animé par Kenan Thompson, animateur du jeu télévisé « SNL », a mis au défi Liu et l’acteur Ego Nwodim de deviner correctement les tendances politiques de diverses personnes sur la base d’un certain nombre de déclarations faussement simples qui ont suscité plus de questions que réponses.

« Je pense que Facebook est maléfique », a déclaré un homme nommé Brady (Kyle Mooney).

« Parce qu’ils répandent de la désinformation ou parce qu’ils ont interdit Donald Trump ? » Liu a demandé.

Après que Brady ait déclaré son respect pour les «athlètes professionnels qui défendent leurs convictions», Liu et Nwodim ont demandé avec exaspération : « Quels athlètes ? » et « Quelles croyances ? »

En riant doucement pour lui-même, Thompson s’est moqué de lui : « Ce n’est pas si facile, n’est-ce pas ? »

L’annonce de Thanksgiving cible devient douloureusement racontable

Un court métrage numérique parodiant une publicité de vacances Target a identifié de manière experte à peu près tous les types de personnalité à la table du dîner de Thanksgiving, de « le nouveau petit ami agaçant de votre nièce » à « l’oncle qui prend la [backyard football] jeu trop au sérieux.

« SNL » rend hommage au défunt acteur Peter Aykroyd

À un moment donné de l’émission, « SNL » a publié une carte de titre rendant hommage à feu Peter Aykroyd, ancien membre de la distribution de « SNL » et frère du comédien Dan Aykroyd.

L’interprète, qui a également écrit pour « SNL », est décédé récemment à l’âge de 66 ans. Après l’épisode de cette semaine, « SNL » a tweeté le court métrage de Tom Schiller, « Java Junkie », avec Peter Aykroyd et Teri Garr, en l’honneur du premier.