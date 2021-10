‘SNL’ Hilarious Cold Open avec Biden, hommage à Norm Macdonald

“Saturday Night Live” vient de sortir la première de la saison 47, et l’open n’a pas déçu… c’était HILARIEUX !

Le spectacle, qui a embroché Donald Trump, a visé le président Biden and Co., avec le thème … et vous pensez que vous avez passé un mauvais été.

James Austin Johnson absolument CLOUÉ Biden avec sa voix, ses mots et ses gestes. Et, consultez Cecily Strong jouer le sénateur Kyrsten Sinema et Mélissa Villasenor en jouant AOC … fantastique.

“Weekend Update” a rendu hommage à Norm Macdonald, décédé le mois dernier après une bataille de 9 ans contre le cancer. Colin Jost et Michel Che a lancé à un clip de Norm au bureau du présentateur, et certaines des blagues étaient … eh bien, incroyables. Par exemple, « À la Maison Blanche cette semaine, le président Clinton s’est officiellement prononcé contre les mariages homosexuels… De plus, le président a déclaré qu’il n’était pas non plus trop fou des mariages hétérosexuels.

Donc, maintenant, le décor est planté pour samedi prochain quand Kim Kardashian prend la scène en tant qu’hôte de « SNL », alors restez à l’écoute.