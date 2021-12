‘SNL’ interdit l’audience en direct pour l’enregistrement de Paul Rudd en raison d’Omicron Spike

La variante Omicron est partout dans la Big Apple, et un nouveau pic de cas a effrayé tout le monde – y compris les gens de ‘SNL’ … qui partiront sans public ce soir.

Les grands noms de « Saturday Night Live » ont fait l’annonce samedi, quelques heures seulement avant l’heure du spectacle… avec Paul Rudd devrait intervenir en tant qu’hôte, et Charli XCX comme invité musical. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils pourraient complètement annuler la série, mais ils se sont rencontrés quelque part au milieu.

La page officielle de l’IG ‘SNL’ a publié un nouveau message, qui se lit comme suit … « En raison du récent pic de la variante Omicron et par prudence, il n’y aura pas d’audience en direct pour l’enregistrement de ‘Saturday Night Live’ ce soir. et le spectacle aura un casting et une équipe limités. »

La déclaration poursuit en disant que leur émission continue de suivre tous les protocoles de sécurité du gouvernement, avec des tests rigoureux en place.

La distribution et l’équipe limitées sont curieuses à la suite d’un rapport affirmant que 4 membres de « SNL » ont effectivement attrapé le « rona – ce qu’une source de production confirme à TMZ. Il y avait aussi des grondements que 3 autres personnes ont appelés malades par peur, mais on nous dit que ce n’est pas exact.

En tout cas, il est clair qu’ils travaillent sans au moins une poignée de personnes ce soir – à ce stade, on ne sait pas qui est malade … ou si Paul ou Charli sont censés se montrer à ce stade.

PR a été présenté dans une promotion qu’ils viennent de mettre en place plus tôt dans la journée, donc vraisemblablement … il pourrait toujours être disponible. Bien sûr, c’est une grosse affaire – car c’est le dernier spectacle de l’année avant qu’ils ne fassent une petite pause… il sera donc intéressant de voir comment ils gèrent les changements de dernière minute.

Nous avons contacté un représentant de « SNL » … jusqu’à présent, aucun mot en retour.