‘SNL’ Kacey Musgraves: Ce qu’il faut savoir sur l’invité musical de Premiere

??

Saturday Night Live revient ce soir samedi 2 octobre pour sa 47e saison. La première mettra en vedette les invités spéciaux Owen Wilson, ainsi que la chanteuse et compositrice country et pop Kacey Musgraves. La performance marquera le retour de Musgraves dans la série de sketchs comiques en direct depuis 2018.

Le casting de la saison à venir se compose de visages familiers et de nouveaux arrivants. Selon People Magazine, la programmation pour 2021-2022 se compose d’Aidy Bryant, Michael Che, Pete Davidson, Mikey Day, Chloe Fineman, Heidi Gardner, Colin Jost, Kate McKinnon, Alex Moffat, Kyle Mooney, Ego Nwodim, Chris Redd, Cecily Strong, Kenan Thompson, Melissa Villase?or et Bowen Yang. Les membres présentés sont Aristote Athari, Andrew Dismukes, James Austin Johnson, Punkie Johnson et Sarah Sherman.

Mais beaucoup se connectent pour voir Musgraves. Elle est un incontournable de l’industrie de la musique depuis sa découverte en 2008. Depuis lors, elle a fait sa marque dans l’industrie de la musique, passant même avec succès dans les charts pop traditionnels. Aujourd’hui, elle est de retour sur la scène country après avoir survécu à une année difficile de chagrin et s’être redécouverte.

Elle est apparue sur ‘Nashville Star’

Musgraves est apparu dans l’émission et s’est classé septième. Elle était déjà un succès à part entière avant de participer, ayant sorti trois albums.

précédentsuivant

Elle apparaît sur les débuts de la saison 47 pour promouvoir son nouvel album

Musgraves fait la promotion de son nouvel album Star-Crossed. C’est son cinquième album studio et explore son divorce.

précédentsuivant

Elle a joué sur SNL avant

Musgraves est apparue pour la dernière fois dans l’émission en 2018. À l’époque, elle faisait la promotion de son quatrième album studio Golden Hour.

précédentsuivant

Elle vient de divorcer

Musgraves blâme la pandémie de COVID-19 pour sa chute conjugale. Elle a épousé Ruston Kelly en 2017 avant de divorcer en 2020. Malgré le fait qu’elle s’était déjà exprimée publiquement contre lui, elle dit qu’elle “mourrait de l’intérieur”. Elle a déclaré au magazine Elle au milieu de leur séparation : “Je viens d’une famille pleine de longs mariages… C’était difficile de ne pas avoir l’impression d’être un échec à certains égards”, a déclaré Musgraves. Mais elle a ajouté qu'”il n’y a rien de plus honteux que de rester dans un endroit où vous ne vous adaptez plus”.

précédentsuivant

Les airs de vacances sont son truc

En 2016, elle sort son premier album festif A Very Kacey Christmas. L’album comprend huit chansons traditionnelles de Noël et quatre originaux avec des caractéristiques de Willie Nelson, The Quebe Sisters et Leon Bridges. Un spécial Amazon Prime Video, The Kacey Musgraves Christmas Show, a suivi en 2019.

prevnext {replyCount}commentaires

Elle a remporté plusieurs grands prix

Musgraves n’est pas seulement un élément important de la musique country et les prix qu’elle a remportés le prouvent. Elle a remporté six Grammy Awards, dont un dans la catégorie convoitée de l’album de l’année en 2018, sept Country Music Association Awards et trois Academy of Country Music Awards pour n’en nommer que quelques-uns.

précédent