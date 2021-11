‘SNL’ lance le nouveau Donald Trump, se moque d’Aaron Rodgers dans Fox News Cold Open

Saturday Night Live est revenu de sa première pause de la saison 47 avec une autre brochette froide ouverte sur les controverses politiques de la semaine. Le véhicule de la parodie était un nouvel épisode de Justice avec le juge Jeanine, mettant en vedette Cecily Strong dans le rôle du juge Jeannine. Elle a interviewé Pete Davidson, qui jouait le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers. Ensuite, le nouvel acteur James Austin Johnson a joué le rôle de l’ancien président Donald Trump dans l’émission, succédant à Alec Baldwin et montrant ses incroyables compétences alors qu’il parcourait deux récapitulatifs de 30 secondes.

L’interview de Rodgers était une parodie de l’interview controversée du quart-arrière sur The Pat McAfee Show, dans laquelle il a confirmé qu’il n’était pas vacciné contre COVID-19 et a défendu son choix de ne pas le faire. « C’est mon corps et mon COVID », a déclaré Rodgers de Davidson. « Je peux le donner à qui je veux, mais tout à coup, la foule réveillée vient après moi. C’est devenu si grave que State Farm m’appelle et ils ne m’offrent même pas le tarif Rodgers. »

Lorne a vraiment dit de te trouver un homme qui peut faire les deux #snl pic.twitter.com/oHOgVDbG1o – sam (@StamanthaDelRey) 7 novembre 2021

Strong Pirro a continué à féliciter Rodgers, en particulier pour son affirmation selon laquelle il pourrait devenir stérile s’il se faisait vacciner, ce qui est « tellement fou, je suis jaloux de ne pas l’avoir dit ». Rodgers de Davidson a déclaré que la chose la plus importante est qu’il a une fiche de 7-1, sur les huit personnes qu’il a infectées, « sept vont bien ».

Après Rodgers, Pirro a interviewé Glenn Youngkin d’Alex Moffat, qui a remporté la course pour le gouverneur de Virginie plus tôt cette semaine. Youngkin n’a pas expliqué ce qu’est exactement la théorie critique de la race. Ensuite, Johnson a rejoint Trump, qui s’est attribué le mérite de la victoire de Youngkin même si Youngkin voulait prouver qu’il pouvait gagner sans Trump. Ensuite, Trump s’est attribué le mérite de tout ce qui était bien dans Star Wars et Dune avant de finalement revenir à mentionner Virginia. « Je garde mes oreilles fermées pour que rien ne rentre ou ne sorte », a déclaré Trump de Johnson.

L’épisode de cette semaine a été animé par Kieran Culkin, qui incarne Roman Roy dans la série acclamée de HBO, Succession. C’était sa première fois en tant qu’hôte, bien qu’il ait fait une apparition dans l’émission en novembre 1991 lorsque son frère aîné Macaulay Culkin a animé la sortie de Home Alone. Ed Sheeran était l’invité musical de Culkin, marquant la première apparition du chanteur depuis février 2017 et la troisième apparition générale.

Saturday Night Live sera de retour le 13 novembre avec un autre animateur pour la première fois, Jonathan Majors, dont l’invité musical sera Taylor Swift. Simu Liu animera l’épisode du 20 novembre avec Saweetie en tant qu’interprète musical. Les nouveaux épisodes de SNL sont diffusés à 23 h 30 HE sur NBC.