‘SNL’ livre un remplacement d’Ellen DeGeneres qui est imperméable à l’annulation de la culture

La star de Ted Lasso et lauréat d’un Emmy, Jason Sudeikis, est revenu à Saturday Night Live le 23 octobre, cette fois en tant qu’hôte. Sudeikis a ramené certains de ses personnages classiques, comme The Devil on the Weekend Update, le danseur What’s Up With That et son interprétation du président Joe Biden, mais il a également apporté de l’énergie à de nouvelles idées. L’un d’eux était Mellen, le remplaçant masculin d’Ellen DeGeneres.

Dans le sketch, Mellen apporte « toute l’énergie diurne amusante d’Ellen mais avec un côté dur et masculin ». En tant que titulaire Mellen, Sudeikis gambade à travers la foule entièrement masculine, délivrant des high fives et des coups de poing. Les farces sont toujours une caractéristique de Mellen, mais elles sont poussées à l’extrême, notamment en versant une cuve de sauce à spaghetti sur la tête du chef lors d’un segment de cuisine d’une vaccination furtive pour Kyrie Irving (Chris Redd). « Vous avez été vaxxé – à la Mellen », plaisante Mellen de Sudeikis. Le sketch a également souligné le double standard de « l’annulation de la culture » avec la liste d’invités controversés de Mellen, dont Louis CK (James Austin Johnson), Connor McGregor (Alex Moffat) et Jake Paul (Pete Davidson).

Le Saturday Night Live de ce week-end était étonnamment la première fois que Sudeikis a animé depuis qu’il a quitté l’émission en 2013. Il a cependant fait plusieurs apparitions surprises, y compris l’épisode SNL at Home du 25 avril 2020. L’apparition de Sudeikis dans l’émission qui l’a rendu célèbre intervient après le succès retentissant de Ted Lasso d’Apple TV+, qui lui a valu un Emmy le mois dernier. L’émission, inspirée des publicités NBC Sports qu’il a faites, a été un succès auprès du public et des critiques. Apple TV+ a déjà repris l’émission pour une troisième saison.

L’interprète musicale de l’épisode de Sudeikis était Brandi Carlile, qui faisait ses débuts à SNL. Le dernier album de Carlile, In These Silent Days, est sorti en octobre. L’album a reçu des éloges de la critique et comprend le single « Right on Time ». Les nouveaux épisodes de SNL sont diffusés le samedi à 23 h 30 HE.