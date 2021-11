‘SNL’ montre la réaction de Fox News au verdict de Kyle Rittenhouse dans le juge Jeanine Cold Open

Le dernier épisode de SNL jusqu’à ce que Billie Eilish arrive pour faire double emploi a atterri, avec l’hôte Simu Liu et Saweetie faisant leur part dans une première apparition dans la série. Mais l’épisode de cette semaine continue-t-il la séquence de froid intense de la série qui s’ouvre cette semaine?

Les semaines précédentes, la politique a toujours joué un rôle important dans le thème général de l’intro de l’émission, bien que les joueurs soient un peu différents cette fois-ci. Nous avons un nouveau Joe Biden et un nouveau Donald Trump dans la série, tous deux interprétés par l’acteur James Austin Johnson.

La juge Jeanine est revenue cette semaine pour un autre segment de Fox News qui donne à Cecily Strong tout le temps de briller. Cela a également ramené Johnson en tant que Trump pour effectuer un tour de victoire pour l’adoption du projet de loi sur les infrastructures qu’il n’a pas adopté en réalité.

Il est intéressant de voir les clips Twitter de Johnson avec son impression de Trump faire le saut à la télévision nationale de manière de qualité. Là où certains sont devenus viraux pour la synchronisation labiale qui n’avait probablement pas la présence persistante que vous espérez, Johnson prouve qu’avoir le talent aiguisé peut être un véritable avantage pour la série comique. C’est également un bond au-delà des années de cascadeurs à ciel ouvert qui semblaient se terminer avec Jim Carrey et Alec Baldwin dans le rôle de Biden et Trump lors des élections. Le froid ouvert ici est principalement composé de Strong et Johnson riffant leurs impressions, et c’est aussi divertissant que possible.

La star de Shang-Chi a déjà parlé avec Jimmy Fallon des impressions qu’on lui a refusé d’apporter à la série, mais il semble prêt pour son premier coup à la gloire de fin de soirée. Selon The AV Club, il sera le septième animateur asiatique ou américano-asiatique de l’histoire de l’émission, suivant les traces de son collègue acteur d’arts martiaux Jackie Chan en tant que premier animateur asiatique de l’émission.

SNL clôturera 2021 avec Billie Eilish en double le 11 décembre, suivi de la cinquième apparition de Paul Rudd avec Charli XCX en tant qu’invité musical le 18 décembre.