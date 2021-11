‘SNL’ n’a pas forcé Kim Kardashian à faire une blague sur le divorce de Kanye

Kanye West pense que « Saturday Night Live » est forcé Kim Kardashian pour parler d’elle en train de divorcer à la télévision – mais il se trompe lourdement, car elle est venue à l’émission armée de la blague … TMZ a appris.

Montrez que des sources ayant une connaissance directe nous le disent … Le reproche de Kanye de la semaine dernière lors de son apparition sur le podcast « Drinks Champs » est totalement infondé. On nous dit que la plupart du monologue « SNL » de Kim a été écrit à l’avance, et cela incluait la ligne sur leur divorce.

Kanye West à propos de sa relation avec Kim Kardashian sur « Drink Champs » « Nous n’avons même pas divorcé » pic.twitter.com/Pyuabu2tvD — SAINT (@saint) 5 novembre 2021 @saint

ICYMI … Ye s’est plaint que les médias aient raconté un certain récit sur sa relation avec Kim, quelque chose qu’il pense apparemment avoir encore une chance d’être relancé. Il a également appelé spécifiquement « SNL », affirmant qu’ils auraient peut-être forcé Kim à parler de leur séparation.

Ce n’est tout simplement pas vrai, car on nous dit que le monologue n’a pratiquement pas changé par rapport à ce que Kim est venu avec … et elle n’a reçu que quelques suggestions des scénaristes pour la série.

En d’autres termes, le divorce était quelque chose que Kim – et ses copains comédiens – ont écrit et voulu dans le monologue. Et, pour aller plus loin, nos sources disent que Kim pourrait reconnaître qu’elle est techniquement mariée à Ye – mais, franchement, ils ne sont plus ensemble … c’est pourquoi Pierre Davidson est passe.

Il y a aussi ça… Ye a affirmé qu’il n’y avait pas de « documents » qu’il avait vus pour prouver qu’un divorce était en train de se produire, mais nos sources disent que c’est BS et qu’il est parfaitement au courant de ce qui se passe ici. Comme nous l’avons signalé, Le divorce va de l’avant, à toute vapeur … et il a même signé pour que Kim lui achète l’ancienne maison familiale pour 23 millions de dollars.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Une autre chose gênante ici à propos du commentaire de Kanye … il a été repéré avec ce qui semble être une nouvelle aventure à lui – un mannequin de 22 ans Vinetria. Ces derniers temps, ils ont été vus lors de différents événements, notamment sur le terrain pour un match de basket-ball au lycée.