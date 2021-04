SNL ouvert à froid: allégations de Matt Gaetz, panique satanique et Pepe Le Pew

Cette semaine, Saturday Night Live a ramené le talk-show Oops, You Did It Again, animé par Britney Spears de Chloe Fineman et sponsorisé (fictivement) par Georgia – «élu meilleur endroit pour ne pas voter», selon Fineman – pour aborder l’actualité de la semaine dans son froid ouvert.

Une liste d’invités – Chris Redd en tant que rappeur Lil Nas X, Kate McKinnon en tant que skunk de bande dessinée amoureuse Pepé Le Pew et Pete Davidson en tant que représentant de Floride en proie au scandale Matt Gaetz – est apparu sur le talk-show-within-a-comedy-sketch- montrer pour discuter de leurs controverses et être jugé innocent ou «pas si innocent» par Fineman.

«Mon premier invité ce soir a été attaqué par le rare combo de l’Église catholique et de Nike», annonce Fineman alors que Redd, vêtu de tresses rouges et d’un collier pentagramme, monte sur scène.

Comme l’a expliqué Aja Romano de Vox, Lil Nas X «a lancé la première incursion du 21e siècle dans Satanic Panic en vendant des Nikes infusées de sang» et en donnant à Satan un lap dance dans un clip vidéo pour sa nouvelle chanson, «Montero (Call Me by Votre nom) », le mois dernier.

Depuis lors, comme l’a écrit le New York Times la semaine dernière, Lil Nas X a été au centre d’une tempête d’indignation de la droite, «frappant avec désinvolture mais complètement la rame de gazouillis de Twitter» tweetant à son sujet – y compris le gouvernement du Dakota du Sud. Kristi Noem.

«Les gens ont peur de moi parce que je suis différent», dit Lil Nas X de Redd, «mais en réalité, je ne suis que votre entrepreneur de sneakers de rap black country gay typique. Je mets mon pantalon comme tout le monde, un type sans cul à la fois.

À l’invitation de Fineman, Redd donne également un tour de danse à Dieu – «juste pour égaliser les choses» – avant que Fineman ne présente son prochain invité: Kate McKinnon avec un accent français, un porte-cigarette et un costume de mouffette volumineux, dans le personnage de Looney Tunes personnage Pepé Le Pew.

Il a été rapporté le mois dernier que Pepé Le Pew ne reprendrait pas son apparition originale dans Space Jam dans le prochain film Space Jam: A New Legacy, qui met en vedette la star des Los Angeles Lakers LeBron James.

«Si vous pensez que je suis problématique», dit McKinnon à Fineman, «le problématique Looney Tune, j’ai deux mots pour vous: Speedy Gonzales. Et vous ne l’avez pas entendu de ma part, mais le FBI est sûr à 90% que Yosemite Sam était présent aux émeutes du Capitole.

McKinnon s’excuse également pour la conduite antérieure de Pepé Le Pew dans les dessins animés, que le chroniqueur du New York Times Charles Blow a écrit «la culture normalisée du viol» dans une chronique le mois dernier sur le racisme dans la culture des enfants.

«Je me rends compte que Pepé aime les femmes, mais ce que Pepé doit faire maintenant, c’est écouter les femmes. Et bien sûr, je suis en traitement pour dépendance sexuelle », dit McKinnon.

Pete Davidson dans le rôle de Gaetz – présenté par Fineman comme «un désordre chaud; comme on dirait aujourd’hui, un ravageur sexuel à part entière »- est le dernier invité du sketch.

«Je m’appelle Matt Gaetz. Comme Bill Gates, mais avec az à la fin, comme une version cool pour les adolescents », dit Davidson avant d’essayer de s’éloigner du sujet.

Le monde réel Gaetz, un membre ardemment pro-Trump House, fait face à des allégations de trafic sexuel après que le New York Times a rapporté la semaine dernière que le ministère de la Justice de Bill Barr a ouvert une enquête toujours en cours l’année dernière pour savoir si Gaetz avait eu une relation sexuelle avec un Jeune de 17 ans qui a voyagé avec lui à travers les frontières de l’État.

Gaetz est également confronté à un certain nombre d’autres allégations, notamment la consommation de drogues illégales et le fait de payer des femmes pour des relations sexuelles. CNN a rapporté la semaine dernière que Gaetz «s’était montré devant d’autres législateurs [in Congress] des photos et des vidéos de femmes nues avec lesquelles il a dit avoir couché », une allégation que Davidson décrit à Fineman comme« pas un crime … juste horrible! »

«Je ne connais pas Matt», dit Fineman’s Spears. «Je pense que je peux repérer un prédateur adolescent quand j’en vois un. Après tout, j’étais au Mickey Mouse Club! »

Davidson tente également de se comparer à Pepé Le Pew de McKinnon et propose d’effectuer un lap dance pour dissiper les tensions, mais est catégoriquement rejeté dans les deux cas.

«Si vous vous approchez de moi», dit Lil Nas X de Redd, «rappelez-vous simplement que j’ai des amis hip-hop et des amis country, les deux populations qui sont assurées de posséder des armes.»

En fin de compte, Fineman juge Lil Nas X innocent et Pepé Le Pew «pas si innocent». À propos de Gaetz, dit-elle, «je ne suis pas légalement autorisée à vous traiter d’innocent ou de coupable, alors je vais simplement encourager tout le monde à le juger par son visage.»

« Uh-oh », a déclaré Davidson deadpans avant que le casting déclare que « en direct de New York, c’est samedi soir! »