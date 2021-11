‘SNL’ partage la vision de Ted Cruz pour ‘Sesame Street’, y compris Joe Rogan de Pete Davidson

Saturday Night Live a commencé l’épisode de cette semaine en présentant aux téléspectateurs Cruz Street, une nouvelle version de Sesame Street hébergée par le sénateur Ted Cruz, qui est toujours contrarié par le fait que Big Bird se fasse vacciner contre le COVID-19. Le sketch a donné à Aidy Bryant une chance de briller en jouant à nouveau le sénateur du Texas. L’émission a été diffusée sur une version pour enfants du réseau câblé d’extrême droite Newsmax.

« Comme vous le savez, on s’est moqué de moi pour avoir attaqué Big Bird sur Twitter simplement parce que je suis un sénateur humain et qu’il est un oiseau fictif de 8 pieds de haut », a déclaré Cruz. « Mais voyons ce qui est arrivé à Big Bird après avoir reçu le vaccin. » Big Bird, joué par Kyle Mooney, a ensuite décrit ses effets secondaires et Cruz a déclaré qu’il pouvait éliminer les nanobots en utilisant du Borax.

(Photo: NBC)

Ensuite, Cruz a fait appel à « l’expert médical » résident de son émission, Joe Rogan, joué par Pete Davidson. « Avant, j’hébergeais Fear Factor et maintenant les médecins me craignent », a déclaré Rogan. Pendant ce temps, les enfants (Melissa Villasenor, Andrew Dismukes et Bowen Yang) étaient confus à propos de tout ce qui se passait parce qu’ils pensaient que le spectacle était censé être pour les enfants. « Personne de plus de 65 ans ne regarde », a déclaré un enfant.

Dans un autre segment, Cruz a invité Bert et Ernie (Alex Moffatt et Mikey Day) à discuter de CRT (Critical Race Theory) parce qu’ils « combattent » l’agenda progressiste en tant que Proud Boys. Cependant, Bert et Ernie étaient en fait fiancés, ce dont Cruz n’avait pas conscience. Chris Redd a également joué Oscar le Slouch en tant que personne profitant des aumônes du gouvernement. Ensuite, le comte Recount (Aristote Athari) s’est présenté juste avant que Cruz n’introduise « Liberté » comme mot du jour. Britney Spears (Chloe Fineman) s’est présentée au dernier moment pour célébrer sa propre liberté.

Bien qu’il n’ait pas participé à l’ouverture à froid de cette semaine, le nouvel acteur James Austin Johnson s’est démarqué après être devenu le nouveau président Joe Biden au début de la saison 47, un rôle étonnamment important pour un premier acteur. Il était clair cependant que Johnson avait été principalement embauché pour sa capacité à se faire passer pour Biden et l’ancien président Donald Trump. Johnson, qui est devenu célèbre pour ses usurpations d’identité de Trump sur Twitter l’année dernière, a finalement pu jouer Trump lors de l’ouverture à froid du 6 novembre, qui était structurée comme un épisode de Justice avec le juge Jeanine.

L’épisode de cette semaine a été animé par Jonathan Majors, poursuivant la séquence d’hôtes pour la première fois de cette saison. Les majors ont récemment joué dans la série Marvel Disney + Loki et peuvent être vus dans le nouveau Netflix Western The Harder They Fall. Il a également joué dans Da 5 Bloods l’année dernière. Taylor Swift était l’invitée musicale et elle n’a interprété qu’une seule chanson, la version complète de 10 minutes de « All Too Well » de Red (Taylor’s Version).

Le prochain nouvel épisode de SNL sera diffusé le 20 novembre et présente Shang-Chi et la star de la Légende des dix anneaux Simu Liu en tant qu’autre hôte pour la première fois. Saweetie, mieux connu pour les tubes « Tap In » et « Best Friend », se produira. SNL est diffusé à 23 h 30 HE les samedis NBC.