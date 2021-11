‘SNL’ pas nouveau ce soir, NBC rediffuse l’épisode de Kim Kardashian à la place

Saturday Night Live est sur NBC ce soir comme toujours, mais ce ne sera pas un nouvel épisode. Heureusement pour les acteurs et l’équipe de SNL, ils ont eu la semaine de congé pour passer du temps avec leurs familles pour les vacances de Thanksgiving. Cela signifie que NBC ne diffusera qu’une rediffusion ce soir, par opposition à un nouvel épisode. Si les fans de SNL ont faim d’un nouvel épisode, ils devront attendre l’épisode du 11 décembre, qui mettra en vedette Billie Eilish en tant qu’hôte et invité musical.

En attendant, les fans pourront regarder l’un des premiers temps forts de la saison. NBC rediffusera l’épisode du 9 octobre, qui est rapidement devenu l’un des plus animés de mémoire récente. Kim Kardashian a animé et Halsey a interprété « I Am Not a Woman, I’m a God » et « Darling » (avec Lindsey Buckingham) de son nouvel album If I Can’t Have Love, I Want Power. Kardashian a suscité la controverse avant l’épisode, beaucoup ont critiqué NBC pour avoir réservé l’entrepreneur SKIMS de 41 ans en tant qu’hôte. Elle a fini par bien se débrouiller pendant le spectacle lui-même, se moquant de sa vie personnelle et de sa famille dans une série de croquis idiots. Cependant, le vrai buzz a été agité quelques semaines plus tard.

Après être apparus ensemble dans une parodie de NSFW Aladdin qui comprenait de nombreuses blagues sur le pénis, Kardashian et l’acteur de SNL Pete Davidson ont apparemment sympathisé. Le couple a été aperçu peu de temps après avec un groupe d’amis et s’est tenu la main dans un parc d’attractions. Les rumeurs de dates de restaurant et de rendez-vous à l’hôtel se sont succédé.

Après avoir mis le feu à Internet, le duo a passé l’anniversaire de Davidson ensemble (aux côtés de la mère de Kardashian Kris Jenner et du rappeur de Public Enemy Flavour Flav). Page Six a ensuite affirmé qu’ils sortaient officiellement ensemble, faisant de l’acteur du roi de Staten Island et de la personnalité de KUWTK le couple le plus sexy d’Hollywood.

« Ils apprennent encore à se connaître et veulent le moins de pression possible. Ils essaient de garder le secret », a déclaré la source de la publication. « Ils sortent ensemble. Il n’y a pas de titre officiel. Ils sortent ensemble et apprennent à se connaître – toujours en train de le découvrir. » Les fans pourront voir comment cette romance a commencé en se connectant à NBC à 11h30 HE ce soir.