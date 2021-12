‘SNL’: Paul Rudd rejoint par Tom Hanks et Tina Fey alors que COVID force le spectacle à échelle réduite

« Saturday Night Live » est devenu la dernière victime du coronavirus et de sa variante omicron très contagieuse ce week-end, après la réduction ou la fermeture complète des Radio City Rockettes et de plusieurs spectacles de Broadway à New York,

Bien que le dernier nouvel épisode « SNL » de 2021 n’ait pas été complètement annulé, il n’avait pas de public ni d’invité musical en direct et la plupart des acteurs ont été renvoyés chez eux. L’émission comportait principalement des segments préenregistrés ainsi que des courts métrages vidéo d’épisodes de Noël passés.

Tom Hanks (qui a plaisanté en disant qu’il n’allait pas traverser le pays et ne pas passer à la télévision) et l’ancien acteur de « SNL » Tina Fey – qui ont tous deux animé l’émission cinq fois – ont rejoint l’animateur prévu Paul Rudd pour l’introniser dans le « Club des Cinq Minuteurs ».

‘SATURDAY NIGHT LIVE’ ANNONCE AUCUNE AUDIENCE EN DIRECT AVEC ‘CAST AND CREW LIMITED’ EN RAISON DE LA VARIANTE COVID OMICRON

Tina Fey et Tom Hanks sont vus à New York, le 9 janvier 2018. Les acteurs ont rejoint l’hôte invité Paul Rudd pour le spectacle à échelle réduite samedi. (.)

Rudd a admis qu’il était « déçu » de ne pas jouer de sketchs en direct devant un public.

Charli XCX, à gauche, et Paul Rudd aux côtés de l’acteur Ego Nwodim lors des promos de « Saturday Night Live » à New York, le 16 décembre 2021. (.)

La chanteuse Charli XCX avait annulé sa comparution prévue en citant « l’équipage limité ».

« Je suis dévastée et le cœur brisé », a-t-elle écrit dans un communiqué. « moi-même, caroline, christine et tous nos équipages et équipes ont travaillé si dur toute la semaine aux côtés de l’équipe snl pour donner vie à la performance musicale la plus incroyable. cela ne peut pas arriver cette fois mais je reviendrai! je suis actuellement en sécurité et en bonne santé mais bien sûr très triste. »

LES ROCKETTES ANNULENT LE « SPECTACULAIRE DE NOL » EN RAISON DU COVID-19

Fey a ensuite remplacé le co-présentateur absent de « Weekend Update », Colin Jost. Elle et son co-présentateur Michael Che ont lu des blagues liées à l’actualité alors qu’ils étaient assis sur des chaises sur une scène stérile, au lieu de l’ensemble habituel de « Weekend Update ». (Fey avait ancré « Weekend Update » lors de sa carrière en tant que membre de la distribution, 1997-2006.)

L’émission avait annoncé ses plans réduits sur Twitter plus tôt samedi.

« En raison du récent pic de la variante Omicron et par prudence, il n’y aura pas d’audience en direct pour l’enregistrement de » Saturday Night Live « et l’émission aura un casting et une équipe limités », indique le communiqué.