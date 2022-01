‘SNL’ perd un talent majeur avant les épisodes de 2022

Saturday Night Live ne sera plus le même en 2022. L’émission de variétés vient de perdre l’une de ses scénaristes en chef, Anna Drezen le mois dernier. Drezen a une nouvelle émission en avant-première sur Freeform, et elle a annoncé sur Instagram qu’elle ne reviendrait pas à SNL dans les semaines à venir.

Drezen a publié 10 photos qui, selon elle, résumaient son temps à travailler sur SNL. Elle a écrit : « Au revoir SNL ! Je quitte l’émission pour me concentrer sur mon émission à Freeform. J’allais poster une blague mais je ne la fais plus. J’ai beaucoup appris. J’ai rencontré beaucoup d’animaux et de gens. Il n’y a rien de tel. Beaucoup de pression pour choisir les bonnes images pour représenter 5,5 ans et c’est ce que j’ai proposé, comment ai-je fait ? »

Drezen a rejoint SNL en tant que rédacteur en chef en 2016 et a été promu rédacteur en chef deux ans plus tard, selon un rapport de Deadline. Elle est devenue écrivaine en chef l’année dernière en septembre 2020, partageant le titre loué avec Colin Jost, Michael Che et Kent Sublette.

Dans le même temps, Drezen a travaillé sur des émissions telles que Girls5Eva sur Peacock et Praise Petey, ce qui lui a donné des options. Praise Petey est nouveau et est la première série animée que Freeform ait jamais reprise – bien qu’elle en ait commandé deux autres en même temps. Il s’agit d’une fille de New York qui retourne dans sa petite ville natale et essaie de « moderniser » le culte local de son père.

La distribution de voix de l’émission comprendra la star de Schitt’s Creek Annie Murphy, la star de Cowboy Bebop John Cho, la star de Flash Kiersey Clemons, la star de The Good Wife Christine Baranski, la star de Magnum PI Amy Hill et la star de Barry Stephen Root. Drezen est le créateur et producteur exécutif de la série avec les EP Monica Padrick et Mike Judge, selon un rapport de Variety. Elle a déclaré au point de vente: « Je ne peux pas croire que je puisse faire cette émission avec autant de gens drôles et intelligents. Travailler avec Monica, Bandera, Freeform, ShadowMachine, 20th Television Animation et cette incroyable distribution a été une explosion et un rêve – un bleam. Cette règle. «

« La voix comique d’Anna Drezen et son POV sur la vie et la culture pop sont parfaits pour Freeform », a déclaré la vice-présidente exécutive de la programmation et du développement du réseau, Jamila Hunter. « Entrer dans l’espace d’animation en partenariat avec des créateurs prolifiques comme Mike, Greg, Anna, Monica et Dustin, c’est comme arriver à une fête avec les enfants les plus cool de la ville. Nous avons hâte de partager leur émission hilarante avec notre public. »

Praise Petey devrait entrer en production au début de 2022, sans date de première pour le moment. SNL est en pause et reviendra en janvier sans Drezen.