‘SNL’ présente le nouveau Joe Biden dans la saison 47 Premiere Cold Open

Saturday Night Live a lancé sa 47e saison ce week-end avec une ouverture froide qui a semé le chaos à Washington. Le nouvel acteur James Austin Johnson a été présenté comme le nouveau président Joe Biden dans un sketch parodiant les efforts des démocrates pour parvenir à un accord sur l’adoption du programme de Biden.

Le sketch a commencé comme un monologue de Biden, avec lui demandant au public comment s’était passé leur été. “Le mien était mauvais. Pas Cuomo mauvais, mais certainement pas bon Afghanistan”, a déclaré Biden. Il a également présenté les politiciens démocrates dont il a besoin de soutien pour faire adopter sa législation, les sénateurs Kyrsten Sinema (Cecily Strong) et Joe Manchin (Aidy Bryant), et les représentants Ilhan Omar (Ego Nwodim) et Alexandria Ocasio-Cortez (Melissa Villasenor) . Le sénateur Chuck Schumer (Alex Moffat) est également intervenu à la fin pour rappeler aux gens qu’il existe.

Le nouvel acteur James Austin Johnson ouvre la 47e saison de SNL en tant que nouveau Joe Biden. pic.twitter.com/rP8t3LqgGd – Frank Pallotta (@frankpallotta) 3 octobre 2021

C’est la première saison sans Beck Bennett depuis 2013, comme il l’a étonnamment quitté au cours de l’été. Alors que beaucoup s’attendaient à ce que Pete Davidson, Cecily Strong, Kate McKinnon, Aidy Bryant ou Kenan Thompson partent en fonction de la finale de la saison 46, tous sont revenus pour la nouvelle saison.

La première de la saison a présenté Owen Wilson en tant qu’hôte invité pour la première fois, avec la star de la musique country Kacey Musgraves faisant sa première apparition dans l’émission depuis mai 2018. Cette saison comportera également à nouveau une distribution massive, trois comédiens ayant été choisis pour remplacer le deux étoiles qui partent. Aristote Athari, James Austin Johnson et Sarah Sherman ont rejoint cette saison, tandis que Bennett et Lauren Holt sont partis. Bowen Yang et Chloe Fineman ont été promus joueurs de répertoire, tandis qu’Andrew Dismukes et Punkie Johnson sont revenus en tant que joueurs vedettes. Mickey Day, Heidi Garner, Alex Moffat, Kyle Mooney, Chris Redd, Ego Nwodim et Melissa Villasenor sont également de retour. Michael Che et Colin Jost servent à nouveau d’ancres de “Weekend Update”.

Alors que les changements de casting ont retenu toute l’attention, il y a également eu un mouvement majeur dans les coulisses. Lorne Michaels a embauché Liz Patrick, une directrice de longue date d’Ellen DeGeneres Show, pour remplacer Don Roy King à la retraite en tant que nouveau directeur de l’émission. King a dirigé SNL pendant 15 ans et prévoit de donner les rênes à Patrick au cours de la saison.

Les nouveaux épisodes de SNL sont diffusés sur NBC à 23 h 30 HE le samedi soir. L’épisode du 9 octobre mettra en vedette Kim Kardashian West et Halsey, tandis que Rami Malek et Young Thug joueront dans l’épisode du 16 octobre. L’épisode du 23 octobre mettra en vedette l’ancien membre de la distribution SNL Jason Sudeikis et la chanteuse Brandi Carlile.