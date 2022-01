‘SNL’ rend hommage à Betty White en rediffusant son épisode classique à la suite de sa mort

En plus de la liste des hommages à Betty White, Saturday Night Live rendra hommage à la regrettée icône Betty White avec une retransmission télévisée de l’épisode du 8 mai 2010 qu’elle a animé. Le rappel sera diffusé ce soir, le 1er janvier. Jay-Z est l’invité musical. White est entré dans l’histoire en tant que personne la plus âgée à animer l’émission de comédie de fin de soirée. À l’époque, elle avait 88 ans. Elle apparaissait dans chaque sketch. L’épisode a été un énorme succès, avec plus de 12 millions de téléspectateurs. La télédiffusion du rappel sera diffusée ce soir à 23 h 30 HE/PT après un épisode SNL vintage à 22 h.

Le concert a eu lieu après la mise en place d’une campagne sur Facebook, exhortant NBC à inviter la star des Golden Girls à la tête d’affiche de l’émission. David Matthews de San Antonio, TX a aidé à lancer la page, intitulée « Betty White to Host SNL (s’il vous plaît?)! » La pétition a attiré des centaines de milliers de partisans.

Repose en paix, Betty White ️ Regardez l’épisode de Betty de SNL ce soir sur NBC. pic.twitter.com/7W5CjxiKvG – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 1er janvier 2022

Personne n’était plus enthousiasmé par le concert que White elle-même. Pop Sugar rapporte qu’avant l’émission, White a parlé aux journalistes de ce à quoi s’attendre, elle a plaisanté en disant qu’il y avait une chose qu’elle ne ferait en aucun cas.

« Je n’ai aucune idée de ce que je vais faire », a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a demandé quel type de sketches serait impliqué. « Tout ce que je sais, c’est que j’ai un droit de veto si c’est quelque chose que je ne veux vraiment pas faire. Et ils m’ont promis que je n’aurais pas à faire de nudité. »

White était nerveuse à propos des cartes aide-mémoire, notant qu’elle n’avait jamais été douée pour lire les cartes aide-mémoire au travail. « Je mémorise tout ou ad lib », a-t-elle déclaré à propos de sa technique préférée. « Et je sais avec les scripts changeants, et cela change au fur et à mesure que vous parlez – je sais que ce ne sera pas possible. Et avec les cartes aide-mémoire, j’espère que je n’aurai pas à porter mes lunettes. J’espère que l’impression est assez grande. »

Les favorites de SNL Tina Fey, Amy Poehler, Molly Shannon, Maya Rudolph, Ana Gasteyer et Rachel Dratch sont apparues dans l’épisode. L’émission a annoncé la rediffusion spéciale sur sa page Twitter.