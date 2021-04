SNL rend hommage à Yama Kippi Yay Bo de Kim Cattrall ⋆ .

Hier soir, Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther) a animé Saturday Night Live et a impressionné tout le monde avec ses talents de comique. Kaluuya, qui est connu pour son travail dramatique, s’est jeté dans chaque croquis avec un engagement total, et on pouvait dire qu’il aimait son temps sur la comédie emblématique. Et son enthousiasme était contagieux, livrant l’un des meilleurs épisodes d’une saison par ailleurs terne de SNL.

Mais il y avait une esquisse qui, pour moi, se démarquait des autres. Ce croquis, «Half Brother» a vu un groupe d’amis se rassembler pour célébrer l’anniversaire de leur ami (Kenan Thompson). Le demi-frère de Kenan, Lars (Kaluuya) et sa femme Jolene (Cecily Strong), se sont joints à eux. Le duo détourne rapidement la fête avec une contrebasse, et commence à s’éclater et à interpréter de la poésie orale ensemble. Chaque nouvelle chanson se transforme en plus de bêtises de salade de mots et révèle que le couple est en train de divorcer.

Le sketch est hilarant en soi, mais les fans de la culture pop le reconnaîtront immédiatement comme un riff sur ‘Yama Kippi Yay Bo’, la vidéo YouTube emblématique où la star de Sex and the City Kim Cattrall scats « The Little Dog’s Day » de Rupert Brooke tout en son mari d’alors, Mark, joue de la contrebasse. La vidéo, qui est sur YouTube depuis le 22 février 2011 (une décennie!), A recueilli 581348 vues. «On a juste un bon rythme ensemble, tu sais? Il me sent en quelque sorte, je le sens, et euh, nous y allons », dit Cattrall. La vidéo a depuis atteint le statut de culte, et même après une décennie dans la culture, reste plus drôle que jamais.

Cette vidéo est, sans exception, mon truc préféré sur YouTube. Je l’ai regardé d’innombrables fois, je l’ai montré à tout le monde que je connais, et chaque année pour Halloween, je n’arrive pas à convaincre mon mari de faire le cosplay des couples Kim Cattrall / Mark Levinson. En fait, si jamais vous êtes chez moi, vous entendrez probablement l’un de nous ou les deux crier « Toi, Jay, soffa saray! » de la pièce voisine.

La vidéo a un culte si massif qu’elle a même inspiré sa propre exposition de galerie en 2017: Le musée THNK1994 présente: Yama Kippi Yay Bo: une célébration de Kim Cattrall.

L’exposition est décrite comme étant la vidéo «peut-être la plus grande vidéo YouTube jamais réalisée. Dans ce long clip de 42 secondes, nous voyons un rare aperçu de Kim à la maison, est-elle comme nous? Commander Seamless et parcourir Netflix? Elle ne l’est absolument pas et comment osez-vous penser qu’elle serait.

L’irrépressible «Yama Kippi Yay Bo!» continue d’inspirer, et même Kim est dans la blague. Dans une interview en 2019 avec Yahoo! Divertissement, Cattrall a déclaré à propos de la vidéo: « C’était en fait pour promouvoir sa musique et c’était une chose très amusante à faire un après-midi dans notre petite maison, notre petite maison de plage et cela a engendré ce genre de fans fous de regarder cette vidéo. » Cattrall reconnaît également l’exposition, en disant: «À Brooklyn à New York, ils ont eu cette ouverture, une artiste qu’elle avait fait une sorte de peinture sur la musique de celle-ci et le scatting,… c’était très étrange! Elle a ajouté: «Je ne sais pas pourquoi cela a tellement capturé l’imagination des gens.»

N’était-ce pas moi! Hilarant 😆 #SNL – Kim Cattrall (@KimCattrall) 4 avril 2021

Glorieux! – Kim Cattrall (@KimCattrall) 4 avril 2021

Vive Yamma Kippi Yay Bo et vive Kim Cattrall. Qu’y a-t-il d’autre à dire que toi, Jay, soffa saray!

(image vedette: screencap / SNL)

