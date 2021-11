‘SNL’ révèle des hôtes et des invités musicaux pour novembre

Saturday Night Live sera de retour ce week-end et l’émission démarre le mois en annonçant à l’avance tous ses hôtes et invités musicaux pour novembre. Dans un article publié mardi, l’émission de variétés a révélé que la star de Succession Kieran Culkin animera le 6 novembre avec l’invité musical Ed Sheeran, suivi de l’acteur Jonathan Majors le 13 novembre avec l’invité musical Taylor Swift. SNL terminera le mois avec l’acteur Simu Liu en tant qu’hôte le 20 novembre avec l’invité musical Saweetie.

Le mois entier de SNL est programmé avec des invités de premier plan et quelques victoires majeures dans le département de la musique pop. La semaine dernière, des rapports ont indiqué que Sheeran ne serait pas à temps pour jouer après avoir été testé positif pour COVID-19, mais selon un rapport de The AV Club mardi, il a été autorisé par ses médecins à la dernière minute. Lui et Culkin monteront sur scène le week-end prochain, juste à temps pour promouvoir les derniers épisodes de la saison 3 de Succession.

Novembre sur SNL ! pic.twitter.com/LqwRCeUdxY – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 2 novembre 2021

Le samedi suivant, Majors fera ses débuts en SNL. Les majors ont eu une série de rôles incroyablement réussis au cours des deux dernières années, de Lovecraft Country de HBO à la série Loki de Disney + plus tôt cette année. Il devrait revenir au MCU en tant que Kang le Conquérant dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania en 2023.

Bien sûr, l’épisode attirera encore plus l’attention des fans inconditionnels de Swift, qui se rendent toujours en masse pour tweeter en direct ses performances lorsque cela est possible. Swift a également fait sensation au cours des deux dernières années en publiant plusieurs albums en succession rapide – vraisemblablement grâce au temps libre que lui a accordé la quarantaine. Cela lui donne beaucoup de nouveau matériel sur lequel s’appuyer pour SNL.

Enfin, SNL clôturera le mois le 20 novembre avec Liu et Saweetie. Liu a joué dans le dernier film MCU Shang-Chi et la légende des dix anneaux en tant que héros titulaire. Il est devenu une sensation sur les réseaux sociaux pour ses plaisanteries franches sur l’industrie du cinéma, tandis qu’à l’écran, il équilibre l’intensité de l’action avec un snark léger. Espérons qu’il puisse en apporter une partie sur SNL.

Bien sûr, certains fans se sont plaints de la programmation sur les réseaux sociaux après l’annonce de SNL – en particulier le manque d’hôtes féminins. Beaucoup se sont également plaints des choix musicaux ou de l’omniprésence des héros MCU dans la série. Quoi qu’il en soit, il semble que cette ardoise SNL soit gravée dans le marbre pour le mois.