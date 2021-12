‘SNL’ revient avec un All-Star Cold Open pour lancer l’épisode de Billie Eilish

Saturday Night Live est finalement revenu après sa pause de Thanksgiving et a tout de suite replongé dans l’actualité. Cela signifie un discours sur la pandémie de COVID-19, Kate McKinnon dans le rôle d’Anthony Fauci et d’autres sketchs de vacances pour expliquer comment vivre au mieux avec la nouvelle variante.

Ce n’est pas exactement un affichage utile grâce aux « nerds » derrière les différents sketchs représentés dans le croquis ouvert à froid. Ce sont définitivement des sketchs et non des sketchs, en particulier avec l’apparition d’Andrew et Chris Cuomo – joués par Pete Davidson et Andrew Dismukes.

Fauci est de retour ! pic.twitter.com/VzL8CYIkL1 – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 12 décembre 2021

L’open froid a également fait sortir Marjorie Taylor Greene jouée par Cecily Strong et Lauren Boebert jouée par Chloe Fineman. Nous avons également eu une autre apparition d’Aidy Bryant en tant que Ted Cruz, qui doit avoir une sorte d’impact psychologique sur le comédien à un certain niveau.

L’émission a deux gros épisodes alignés pour se terminer en décembre et 2021, à commencer par le retour de samedi animé par Billie Eilish, qui sera également l’invité musical. Elle suit des talents majeurs dans le passé qui ont également fait double emploi, notamment Harry Styles, Miley Cyrus et Nick Jonas. C’est la deuxième fois d’Eilish dans la série, jouant il y a quelques années alors qu’elle avait encore les cheveux verts. Son monologue cette fois-ci a abordé un peu ce problème et a montré où son virus d’acteur s’est ratatiné et est mort. Heureusement, sa famille est très aimante, solidaire et très impliquée dans la blague. Elle est également sur le point de célébrer un anniversaire la semaine prochaine, juste au moment où le dernier épisode de l’année de SNL sera diffusé.

@billieeilish !!! pic.twitter.com/xbSPwRjlqU – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 12 décembre 2021

La semaine prochaine, Paul Rudd sera l’hôte pour la cinquième fois, rejoignant le club dans le processus et amenant probablement quelques invités spéciaux. L’invitée musicale Charli XCX fera sa deuxième apparition dans la série et, espérons-le, aidera à compléter un épisode de vacances amusant de la longue série de sketchs.

Rudd apparaît actuellement dans d’innombrables propriétés, y compris le nouveau film Ghostbusters, The Shrink Next Door avec Will Ferrell et il sera dans le troisième film Ant-Man dans le cadre de l’univers cinématographique Marvel. Alors que sa star est beaucoup plus grande ces jours-ci, Rudd est toujours un comédien de qualité. Il devrait donc être intéressant de voir comment se déroule sa cinquième fois.