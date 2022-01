‘SNL’ revient pour 2022 avec l’hébergement vedette de ‘West Side Story’

Saturday Night Live essaie de rester optimiste pour la nouvelle année, NBC annonçant jeudi les stars pour le premier épisode de 2022 de la série. La vedette de West Side Story, Ariana DeBose, sera l’hôte, tandis que Roddy Ricch se produira lors de l’épisode du samedi 15 janvier. C’est la première fois sur SNL pour les deux stars.

DeBose donne une performance époustouflante en tant qu’Anita dans le remake de West Side Story de Steven Spielberg, qui est maintenant en salles. Elle joue également dans la comédie Apple TV+ Schmigadoon ! aux côtés de l’acteur SNL Cecily Strong et Keegan-Michael Key. DeBose a également plus d’une décennie d’expérience à Broadway, ayant joué dans Bring It On, Hamilton, Les Misérables, A Bronx Tale et Summer: The Donna Summer Musical. Le public peut parier que bien qu’elle ne soit pas l’invitée musicale, Lorne Michaels et les scénaristes de SNL vont mettre son talent de chanteuse à profit dans des sketchs.

pic.twitter.com/JWS7gMGzf9 – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 6 janvier 2022

L’apparition de Ricch dans l’émission intervient après la sortie de son deuxième album, Live Life Fast, qui a dominé le palmarès Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. Le premier album de Ricch, Please Excuse Me for Being Antisocial, a été un grand succès en 2019, en tête du palmarès des albums Billboard 200. Ses tubes incluent « Late at Night », « 4 Da Gang », « Tip Toe » et « The Box ». En 2020, il a partagé le Grammy de la meilleure performance rap pour « Racks in the Middle » avec Nipsey Hussle et Hit-Boy.

SNL prévoit également d’avoir de nouvelles émissions les 22 et 29 janvier. Les invités et les artistes musicaux de ces épisodes n’ont pas été annoncés. NBC a également déclaré que le reste de la saison se déroulerait en direct sur Peacock en même temps que la diffusion à 23 h 30 HE le samedi soir.

L’épisode DeBose sera la première tentative de faire une émission complète au Rockefeller Center depuis l’épisode des vacances du 18 décembre. En raison de la propagation de la variante du coronavirus Omicron à New York, il n’y avait pas de public et seuls Kenan Thompson et Michael Che étaient sur le plateau. L’invité Paul Rudd était toujours là, tout comme Tom Hanks et Tina Fey qui étaient là pour accueillir Rudd au « Five-Timers Club ». Charli XCX a annulé sa performance, mais elle est toujours apparue dans l’un des sketchs préenregistrés filmés avant que le reste de la distribution ne soit renvoyé chez lui. Candace Bergen, Jimmy Fallon et Jon Hamm auraient également fait des apparitions surprises. L’épisode du 15 janvier sera également le premier sans l’écrivain Anna Drezen, qui a rejoint la série en 2016.