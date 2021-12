‘SNL’ s’attaque à l’épidémie de COVID, Tom Hanks et Tina Fey accueillent Paul Rudd

Merci beaucoup, COVID … pauvre Paul Rudd‘s se sent « extrêmement déçu » de sa 5e fois qu’il a accueilli ‘SNL’ s’est transformé en une émission patchée avec presque aucun des acteurs habituels et 2 grands invités.

Comme nous l’avons signalé … plusieurs membres du personnel de «SNL» avaient été testés positifs et Lorne Michaels a décidé de retirer le public en direct et la plupart des acteurs. Tom Hanks et Tina Fey ont ouvert le spectacle, expliquant la plupart de cela, puis ont fait ce qu’ils étaient vraiment là pour faire… introniser Paul dans le club des 5-timers.

Tom Hanks et Tina Fey accueillent Paul Rudd au Five-Timers Club ! pic.twitter.com/tidzhofdtx – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 19 décembre 2021 @nbcsnl

Kenan Thompson a sorti la robe de 5 minutes de Paul … mais a plaisanté que Rudd n’hébergeait vraiment que 4 fois et demie.

La majeure partie de l’émission était le meilleur des épisodes de vacances précédents avec quelques nouvelles vidéos préenregistrées du début de la semaine. Tina est restée pour faire la mise à jour du week-end avec Michael Che. Elle a immédiatement répondu à l’absence de Jost en disant: «Ce n’est pas ce que vous pensez. Il fait un peu de travail.

Elle et Che ne se sont même pas assis derrière le bureau de mise à jour habituel … et se sont plutôt assis sur la scène principale, livrant leurs blagues à Kenan, Tom et Paul.

Che a eu la blague la plus opportune de la soirée lorsqu’il a fait un reportage sur le juge en Louisiane qui a été filmé en train de dire le mot N – disant que c’est « le genre d’histoire qui me fait me demander pourquoi moi et Kenan sommes les seuls acteurs membres ici ? »

Comme nous vous l’avions dit … même l’invitée musicale Charli XCX a été rayée des heures avant la diffusion en raison de la production réduite – mais elle est apparue dans l’un des morceaux préenregistrés.

L’émission a continué, mais ressemblait davantage aux épisodes à domicile « SNL » se sont déroulés pendant la quarantaine.