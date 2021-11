SNL se moque d’Aaron Rodgers et de Donald Trump dans le sketch d’ouverture

La semaine a commencé avec Glenn Youngkin qui a fait le bonheur de nombreux républicains en remportant le poste de gouverneur de Virginie. La victoire, cependant, a été considérée comme un reproche à Donald Trump, dont le candidat du GOP a tenté de se séparer.

Image via capture d’écran

La semaine s’est terminée par une controverse pour la star de la NFL infectée par COVID, Aaron Rodgers. Le Packers QB, qui a récemment répété à peu près tous les points de discussion anti-vaccination dans une interview, a été abandonné par le sponsor de la santé Prevea Health.

SNL a visé à la fois Trump et Rodgers lors de leur ouverture à froid hier soir. Les hommes étaient tous deux invités à l’émission de la juge Jeanine Pirro.

Pete Davidson, jouant Rodgers, a déclaré à l’hôte: « Exactement Jeanine. C’est mon corps, et mon Covid. Je peux le donner à qui je veux. Mais soudain, la foule réveillée vient après moi. C’est devenu si mauvais que State Farm a appelé et ils ne me donnent pas la pause d’Aaron Rodgers.

Rodgers a poursuivi: «Je n’ai jamais menti. J’ai rassemblé tous mes coéquipiers, j’ai éloigné tous leurs visages à trois pouces de ma bouche humide et je leur ai dit : ‘Faites-moi confiance. Je suis plus ou moins immunisé. Allez l’équipe. »

Voir également



Pirro a ensuite fait venir Youngkin et Trump. James Austin Johnson, jouant le 45e président, a déclaré : « Et vous savez quoi, la plupart des gens n’aiment pas Glenn, mais c’est un gars formidable. C’est un gars merveilleux. Grand, il est riche. Comme mes fils, Glenn. Tu es comme mon fils, d’accord ?

« S’il vous plaît, ne dites pas cela », a répondu Youngkin.

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté dans psfk.com, foxsports.com et Pet Lifestyles Magazine. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

Lien source