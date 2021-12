‘SNL’ se moque d’Andrew et Chris Cuomo en tant qu’hôtes de Billie Eilish

‘SNL’ n’est rien si ce n’est prévisible, et ils étaient fidèles à leur forme samedi soir lorsqu’ils ont embroché 2 frères récemment au chômage.

Dr Anthony Fauci — non, vraiment c’était Kate McKinnon — offrait des conseils sur la façon de naviguer pendant les vacances au milieu d’une autre vague de COVID. Il y avait des jeux de rôle assez amusants … comme un passager inquiet se demande à haute voix à un agent de bord à propos de COVID et si le club d’un kilomètre de haut peut vous mettre enceinte.

Mais ensuite, les frères Cuomo apparaissent et ils se présentent de cette façon … « Bonjour, je suis le gouverneur en disgrâce Andrew Cuomo. Je suis en disgrâce l’ancien présentateur de CNN Chris Cuomo, et nous avons tous les deux perdu notre emploi à cause de COVID. »

Ted Cruz est hilarant, car il prétend avoir le dernier mot dans sa guerre avec le sénateur Bob Dole, décédé la semaine dernière. Dole a dit non à Cruz… eh bien, regardez le reste.

Billy Eilish était à la fois animateur et comédien musical… pas mal pour un jeune de 19 ans !!!