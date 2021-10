‘SNL’ se moque de la débâcle de COVID avec des hôtes en voie de disparition

Saturday Night Live a été rapide sur le tirage avec un croquis sur l’épidémie de COVID-19 sur The View la semaine dernière. La première de la saison du talk-show comportait une parodie du talk-show de jour appelé “The Talking”, où des approximations du panel joué par Aidy Bryant, Cecily Strong, Ego Nwodim et Heidi Gardner ont abordé l’actualité du jour. Cependant, ils ont été fréquemment interrompus par un médecin joué par la star invitée Owen Wilson.

“The Talking” aurait été une forte parodie de The View à lui seul, même sans le contexte opportun ce week-end. Il a présenté chacune des actrices comme un archétype sarcastique différent avec des opinions bien arrêtées sur tout, de la politique mondiale aux appareils de cuisine. Cependant, leurs punchlines sont arrivées par à-coups entre les interruptions du médecin, qui leur a dit un par un qu’ils devaient quitter le plateau pour des raisons médicales. Bien sûr, il s’agissait d’un riff sur un véritable épisode de The View du vendredi 24 septembre, lorsque Sunny Hostin et Ana Navarro ont tous deux été retirés du plateau à la dernière seconde en raison de tests de coronavirus positifs.

Bien qu’elle ait été écrite et bien interprétée, la parodie de SNL n’était guère plus absurde que la situation réelle sur The View. Selon un rapport de CNN Business, Hostin et Navarro ont été chassés de la scène quelques instants avant que les caméras ne commencent à tourner, laissant leurs co-animateurs choqués et effrayés. C’était particulièrement angoissant parce qu’ils étaient censés interviewer la vice-présidente Kamala Harris ce jour-là, et soudainement sa santé et sa sécurité ont été remises en question.

Des sources proches de Harris ont déclaré que les producteurs de The View leur avaient assuré que tous les co-animateurs avaient montré des résultats de test COVID-19 négatifs jeudi soir, et qu’ils n’avaient pas communiqué avec son bureau au sujet de la situation mouvementée vendredi matin. L’interview a été réorganisée à la hâte pour être effectuée à distance, Harris appelant via un chat vidéo à proximité.

SNL a abordé toutes les maladresses sans inclure une parodie de Harris elle-même. Pourtant, le sketch montre que l’épisode a été écrit dans les jours précédant sa diffusion, bien qu’il s’agisse d’une première saison. L’émission de variétés a lancé sa saison 47 avec Wilson comme premier hôte dans un épisode généralement bien accueilli par les fans.

Les succès devraient se poursuivre ce week-end avec l’animateur Kim Kardashian et l’invité musical Halsey le samedi 9 octobre, suivi d’un autre épisode avec l’animateur Rami Malek et l’invité musical Young Thug le samedi 16 octobre. week-end sur NBC, ou diffusez-le sur Peacock et Hulu.