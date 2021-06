SNL Star offre une réponse cryptique lorsqu’on lui demande de revenir pour la saison 47

in

Il semble que les négociations contractuelles pour la saison 47 soient toujours en cours, ce qui signifie que nous ne saurons pas exactement qui reviendra avant peut-être encore quelques mois. SNL étant un incontournable de la télévision depuis si longtemps, les fans sont habitués à voir les membres de la distribution aller et venir, mais cela n’enlève rien à la douleur et à la déception lorsque de telles sorties tombent, surtout après des saisons mémorables. Les fans n’ont pas à s’inquiéter du fait que l’acteur le plus ancien de la série se retire de sitôt, car Kenan Thompson a expliqué pourquoi il était dans la série depuis si longtemps, fixant son objectif de frapper au moins 20 saisons avant de l’arrêter. .