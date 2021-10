Saturday Night Live était entre les saisons lorsque la plupart des Jeopardy! l’hébergement du drame a baissé, mais cela a compensé hier soir. L’open SNL était entièrement consacré au scandale des e-mails Jon Gruen des Las Vegas Raiders, mais ils ont un peu insisté sur les efforts de LeVar Burton pour devenir Jeopardy! hôte. Le propriétaire des Raiders, Mark Davis (joué par Alex Moffat) a révélé que l’organisation avait trouvé un nouvel entraîneur, affirmant que c’était « une solution qui rend tout le monde heureux ; quelqu’un que même Twitter peut soutenir ». Il a ensuite présenté Burton, joué par Kenan Thompson.

« Suce ça, Mayim Bialik ! dit le personnage de Burton. « Je suis l’hôte suprême du football maintenant. Je vais m’offusquer pour 300 $. Qu’est-ce qu’un transfert? Je demande vraiment. Je suis un enfant de théâtre, tu sais? »

Le sketch s’est terminé par une fin idiote, consistant en Burton en train de chanter une parodie de la chanson thème de Reading Rainbow. « But de terrain dans le ciel, je suis l’entraîneur-chef », a déclaré Burton. « Regardez, dans le livre de jeu, nous jouons au football. »

Burton était une personnalité clé dans Jeopardy ! animer une conversation cette année alors que l’émission cherchait un remplaçant permanent pour Alex Trebek. Burton a d’abord été snobé pour un poste d’hôte invité, mais sa campagne personnelle a suscité une vague de soutien en ligne. Cependant, il n’a reçu qu’un bref passage et a finalement été ignoré pour le poste. L’émission a plutôt choisi l’un de ses propres producteurs, le désormais déshonoré Mike Richards, comme hôte à temps plein, avec Bialik, mieux connue pour son travail sur The Big Bang Theory et Blossom, étant sollicitée pour animer des émissions spéciales aux heures de grande écoute.

