SNL Vet Bill Hader a la meilleure explication pour ne pas être sur les réseaux sociaux

Je suis content de ne pas être sur les réseaux sociaux, parce que je deviendrais accro. Donc ce n’est jamais du genre ‘Pourquoi fais-tu ça ?’ C’est plutôt comme si je ne peux pas y aller parce que je deviendrai complètement accro. Mais oui, l’autre chose est que je me trompe beaucoup. Je ne sais pas de quoi je parle. Je me trompe tous les jours. Je ne comprends pas; Je penserai à une chose un jour, puis quelqu’un dira quelque chose et je dirai : ‘Oh ouais, tu as raison.’ Mais je l’ai déjà gravé dans la pierre sur les réseaux sociaux que je ressens ça, alors je dirais constamment : ‘Hé, ce que j’ai dit hier, je n’y crois plus. Parce que je le découvre tous les jours.