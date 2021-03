Snob du SNP: les États de l’UE ont refusé de rencontrer Nicola Sturgeon avant même la dispute d’Alex Salmond | UK | Nouvelles

Alex Salmond « pourrait être une épine du côté de Sturgeon », prévient l’expert

Le Premier ministre écossais a été confronté aujourd’hui à un nouvel obstacle après que son ancien allié et mentor, M. Salmond, ait lancé son propre parti indépendantiste. Cela intervient après que le différend juridique amère du couple semble avoir pris fin, car Mme Sturgeon a été autorisée à induire en erreur le Parlement écossais par une enquête indépendante cette semaine. Elle prévoit d’utiliser l’élection de May à Holyrood comme mandat pour organiser un deuxième référendum sur l’indépendance – mais seulement si son Parti national écossais (SNP) obtient la majorité.

M. Salmond a déclaré qu’il espérait obtenir une « supermajorité » pour l’indépendance lors du scrutin avec le parti Alba, qui prévoit de présenter au moins quatre candidats dans chaque liste régionale.

La Première ministre a laissé entendre que si le pays devenait indépendant, elle le ramènerait dans l’UE.

L’idée a reçu un soutien écrasant depuis que l’Écosse a voté à 62% pour rester dans le bloc.

Pourtant, les exemples du manque d’influence de Mme Sturgeon auprès des hauts dirigeants de l’UE pourraient entraver ses efforts futurs.

SNP: les États de l’UE ont refusé de rencontrer Nicola Sturgeon quelques jours à peine avant le vote sur le Brexit (Image: GETTY)

Alex Salmond: L’ancien Premier ministre écossais a annoncé vendredi le lancement de son parti (Image: Twitter / @ AlbaParty)

En 2016, le rédacteur politique écossais du Daily Telegraph, Simon Johnson, a rappelé comment le Premier ministre s’était rendu à Bruxelles quelques jours avant le référendum sur le Brexit.

Malgré une rencontre avec l’ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, les États membres de l’UE et l’ancien président du Conseil de l’UE, Donald Tusk, ont refusé d’entamer des pourparlers avec elle.

Le gouvernement allemand a déclaré au Glasgow Herald qu’il s’agissait d’un problème britannique «interne» et a refusé de commenter davantage lorsqu’on lui a demandé s’il s’engagerait directement avec le gouvernement écossais.

Le Danemark a déclaré que son ministre des Affaires étrangères « n’interviendra pas dans les discussions internes au Royaume-Uni après le référendum de la semaine dernière ».

Jean-Claude Juncker: Sturgeon a rencontré l’ancien président de la Commission européenne en 2016 (Image: GETTY)

Le gouvernement tchèque a déclaré qu’il était « prématuré de se pencher sur la question de l’indépendance de l’Écosse et de ses relations avec l’UE ».

Si le ministère des Affaires étrangères estonien n’a pas souhaité se lancer dans la «spéculation», son homologue slovaque a ouvert la porte à des pourparlers bilatéraux, affirmant qu’il appréciait l’attitude pro-UE de l’Écosse.

L’échec des pourparlers a marqué un éclair en sa présence sur la scène européenne, car le refus de M. Tusk et des États membres d’organiser des négociations bilatérales a anéanti toute suggestion selon laquelle l’Écosse pourrait adhérer au bloc dans le cadre d’un accord spécial.

Même maintenant, beaucoup se demandent si une Écosse indépendante serait pour l’adhésion à l’UE.

Robert Tombs, le célèbre historien britannique, a déclaré à Express.co.uk que Bruxelles n’accepterait pas facilement une Écosse nouvellement indépendante car ce serait « trop ​​de problèmes ».

Vote Brexit: l’Écosse a voté à plus de 60% pour rester dans l’UE en 2016 (Image: PA)

Indyref2: Sturgeon a utilisé le résultat du Brexit comme un autre argument en faveur de l’indépendance (Image: GETTY)

Il a déclaré: «Cela coûterait de l’argent à l’UE, les Écossais s’attendraient à être subventionnés par l’UE, et le bloc est de plus en plus réticent à le faire.

« Des pays comme l’Espagne s’opposeraient également à l’idée, car ce serait à nouveau un encouragement pour les Catalans.

«J’imagine également que l’UE hésiterait à faire quelque chose qui semblerait vraiment être un acte très hostile envers un grand État comme la Grande-Bretagne, pour encourager en fait l’éclatement d’un autre État.

«Des pays d’autres parties du monde entrent en guerre pour des choses comme ça.

Dernier esturgeon: le premier ministre a succédé à Salmond après l’échec du référendum de 2014 (Image: Express Newspapers)

« Nous ne le ferions pas, bien sûr, mais vous risqueriez une véritable crise des relations si l’UE était perçue comme essayant d’encourager l’éclatement du Royaume-Uni. »

En réponse au lancement du nouveau parti de M. Salmond, un porte-parole du SNP a déclaré: «C’est peut-être le développement le plus prévisible de la politique écossaise depuis un certain temps.

<< En cette période de crise, les intérêts du pays doivent passer en premier et ne doivent pas être obscurcis par l'intérêt personnel de quelqu'un qui ne montre aucun signe de réflexion sur de sérieuses préoccupations concernant sa propre conduite qui, pour le moins, soulèvent de vraies questions sur l'opportunité d'un retour à la fonction publique.

Alba Party: Beaucoup ont noté que les membres du SNP mécontents de Sturgeon pourraient partir rejoindre Salmond (Image: GETTY)

«Le SNP a dirigé le pays tout au long des douze derniers mois de la pandémie de Covid et, lors de cette élection, nous offrons le leadership expérimenté, responsable et tourné vers l’avenir dont le pays a besoin.

«Nos plans pour faire sortir l’Écosse de la crise de Covid et en sortir, et soutenir la reprise avec l’équité et l’égalité en son cœur, avec la possibilité de mettre l’avenir de l’Écosse entre les mains de l’Écosse, en mettant l’accent sur notre campagne électorale.

« La seule façon d’obtenir un leadership fort, un référendum sur l’indépendance et un avenir positif pour le pays est de voter pour le SNP le 6 mai. »