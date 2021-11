Snoh Aalegra annonce une tournée nord-américaine en 2022

Snoh Aalegra a annoncé une tournée aux États-Unis en 2022, avec le soutien de la chanteuse britannique Ama Lou. La tournée de 21 villes débutera le 21 mars à Detroit ; consultez la liste complète des dates ci-dessous.

Le mois dernier, Aalegra a partagé une vidéo pour son Tyler, la collaboration Creator « Neon Peach », ainsi qu’une reprise de « What You Won’t Do for Love » de Bobby Caldwell. Elle a sorti son troisième LP TEMPORARY HIGHS IN THE VIOLET SKIES en juillet.

Lisez à propos de la vidéo « LOST YOU » de Snoh ​​Aalegra dans « Les 8 meilleurs clips musicaux de juin 2021 » sur le Pitch.

Tous les produits présentés sur Pitchfork sont sélectionnés indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.

Snoh Aalegra: Ugh, ces hauts temporaires Tour