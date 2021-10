Snoh Aalegra a partagé son épisode de la série Spotify Singles. En plus d’une nouvelle interprétation épurée de son single « Lost You », Aalegra a livré une reprise du single de Bobby Caldwell de 1978 « What You Won’t Do for Love ». Cela fait suite à sa récente vidéo pour sa collaboration Tyler, the Creator « Neon Peach ». Écoutez les deux chansons ci-dessous.

« What You Won’t Do For Love » de Caldwell a été nommé l’une des « 200 meilleures chansons des années 1970 » de Pitchfork. Lisez à propos de la nouvelle vidéo « Lost You » d’Aalegra dans « Les 8 meilleures vidéos musicales de juin 2021 ».

