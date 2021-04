Snoop Dog fait allusion au lancement de sa crypto-monnaie à l’avenir

Le jeton crypto basé sur Meme Dogecoin (DOGE) a atteint un niveau record peu de temps après que le trio du rappeur américain Snoop Dogg, de la rock star Kiss Gene Simmons et du grand passionné de DOGE Elon Musk a promu le jeton dans un tweet.

Ils ont tweeté un mème d’un Shiba Inu, une race de chien qui représente le jeton DOGE. Le prix de la crypto-monnaie a bondi de 55% après son tweet.

Dogecoin atteint son plus haut niveau

Plus tôt dans la journée, le jeton se négociait à 0,056 USD mais est passé à 0,0872 USD dans l’après-midi, gagnant 55% en 24 heures pour surpasser ses précédents sommets historiques de 0,078 USD fixés à la fin du mois dernier.

Le taux annuel a vu la crypto-monnaie augmenter de plus de 1380%, ce qui en fait l’une des meilleures crypto-monnaies de la période. La crypto-monnaie était la 11e crypto-monnaie la plus précieuse, mais a bondi de quatre places pour maintenir la septième position.

Snoop lancera un crypto-jeton à l’avenir

D’autre part, Snoop Dog a annoncé qu’il envisageait de lancer sa crypto-monnaie à l’avenir.

Snoop a également laissé entendre qu’il apporterait davantage de contributions dans l’espace cryptographique en plus de sa récente offre NFT via Crypto.com. Il a également cité des similitudes entre son nom professionnel et Dogecoin, ajoutant que le journaliste Nick Bilton avait absolument raison lorsqu’il a prédit l’existence de Dogecoin et Snoopcoin un jour.

Alors que sa version du jeton est sous la forme de NFT sur Crypto.com avec des « pièces Snoop Dogge », son jeton proposé à l’avenir sera une véritable crypto-monnaie.

Au moment de la rédaction de cet article, les utilisateurs ont déjà acheté 3000 éditions de Snoop Dogg NFT.

Snoop, comme Gene Simmons de Kiss et le milliardaire Elon Musk, est l’un des principaux partisans de la crypto-monnaie Dogecoin. Leurs activités et leurs fréquentes interactions tweeter à propos du jeton ont augmenté la valeur de la crypto-monnaie.

Mais Snoop ne s’intéresse pas seulement à Dogecoin, mais aussi à Bitcoin (BTC). Il a récemment déclaré que la fin de la pandémie ne verra pas la disparition du jeton Dogecoin comme certains le spéculent.