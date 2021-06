Snoop Dogg, 50 Cent et plus en tête d’affiche Il était une fois à LA

Once Upon A Time in LA, l’un des plus grands festivals mettant en vedette des artistes de rap de la côte ouest, aura lieu au Banc of California Stadium le samedi 18 décembre 2021.

Le festival a pour objectif de capturer les rues et les quartiers de Los Angeles à travers une bande-son du sud de la Californie qui prend vie. La célébration devrait être l’une des plus grandes fêtes de l’année. En tête d’affiche de cet événement épique d’une journée, une programmation intergénérationnelle représentant les communautés du sud de la Californie, des icônes de la musique soul Al Green et Les frères Isley, aux légendes du rap de la côte ouest Snoop Dogg et Glaçon, aux nouvelles voix de Los Angeles YG, Dom Kennedy, Drakeo the Ruler, et plus encore. Le festival est une célébration musicale profondément enracinée dans le contexte culturel du paysage musical et de la population biculturelle de Los Angeles.

Le festival mettra également en lumière d’autres scènes musicales, avec l’icône new-yorkaise 50 centimes et les légendes de Memphis Three Six Mafia. Les billets GA à partir de 159,99 $ et les billets VIP à partir de 255 $ seront en vente au grand public à partir du lundi 28 juin à 10 h 00, heure du Pacifique. Il y aura une prévente spéciale du vendredi 25 juin à 10 h HP au lundi 28 juin à 10 h HP pour les clients qui s’inscrivent pour un accès anticipé aux laissez-passer.

Pour plus d’informations sur les billets et les options de prévente, visitez le site officiel de Once Upon A Time in LA.

Il était une fois à Los Angeles :

Al Vert

Snoop Dogg

50 centimes

YG

Glaçon

Le jeu

Les frères Isley

Bone Thugs N-Harmony

colline de cyprès

Trois Six Mafia

E-40

Trop court

DJ Quik

Warren G

George Clinton et le Parlement Funkadelic

Guerre

Zapp

Bois de Brenton

Dom Kennedy

visage bleu

Le Dogg Pound

Sans sucre

Les dramatiques

Les Delfoniques

La stylistique

Les Chi Lites

Mozzy

Bluebucksclan

Kamiayah

RJ

OT Genasis

Connie

Mary Jane Filles

Jour Morris

Camée

Neige Tha Produit

Bernois

Monde Psychologique

Xzibit

toilettes

Bande SOS

Vague De Chaleur

Lisa Lisa

Debbie Deb

MC Magie

Fête de bébé

Lil Rob

Amanda Perez

Étoile de minuit

Groupe Dazz

Les filles de couverture

Trish Tolède

Toi lacustres

Funk Freaks

Nuit du Blaxican

Los Coyotes

Tayf3e.