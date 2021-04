Snoop Dogg assumera le rôle de méga mentor dans «  The Voice  »

Snoop Dogg rejoindra The Voice en tant que Mega Mentor de la saison 20, faisant de lui le tout premier rappeur à occuper le poste dans la série primée aux Emmy Awards.

À partir du 19 avril, il travaillera aux côtés des entraîneurs Blake Shelton, Kelly Clarkson, John Legend et Nick Jonas pour conseiller les artistes restants à l’approche des Knockout Rounds de l’émission.

«S’appuyant sur son expérience unique de navigation dans l’industrie de la musique et du divertissement en tant que rappeur, producteur et interprète renommé, Snoop Dogg donnera une perspective nouvelle et fraîche pour aider les artistes à concevoir leurs performances. Les entraîneurs seuls choisissent le gagnant pour sortir de leur équipe. Chaque entraîneur a un vol dans les KO », lit-on dans une déclaration de The Voice.

Snoop Dogg s’est rendu sur Twitter pour exprimer son enthousiasme à l’idée de jouer le rôle de Mega Mentor et pour rassurer ses fans sur le fait que l’annonce n’était pas une farce du poisson d’avril.

Les artistes qui ont essayé le chapeau Mega Mentor dans le passé incluent Taylor Swift, James Taylor, Usher et plus encore. Contrairement aux mentors réguliers de la série, qui se joignent à l’équipe d’un entraîneur pour aider à préparer leurs artistes particuliers, le Mega Mentor conseille les artistes des quatre équipes.

Parmi les autres conseillers célèbres qui sont apparus dans l’émission, citons DJ Khaled, Dua Lipa, Brandy, John Legend, Luis Fonsi, Ella Mai, etc.

The Voice recherche constamment le meilleur des meilleurs pour ses artistes. Il a été annoncé plus tôt cette semaine que Ariana Grande rejoindra la série NBC pour la saison 21. Grande servira d’entraîneur, en remplacement de Nick Jonas qui a comparu en tant que juge lors des saisons 18 et 20.

«J’ai hâte de me retrouver face à face avec les incroyables entraîneurs, de faire connaissance avec ces nouveaux artistes et d’aider à faire passer leur métier au niveau supérieur», a déclaré le chanteur dans un communiqué.

Le rappeur s’intègre également dans la tendance de la crypto-monnaie avec sa première collection de NFT (jetons non fongibles) ce vendredi. La goutte fera ses débuts le Crypto.com/NFT intitulé, A Journey with the Dogg, et réunira les souvenirs de Snoop de ses premières années avec un art inspiré du mouvement NFT, y compris un morceau original «NFT».

Le dépôt est prévu le vendredi 2 avril à 16 h HP pendant 24 heures seulement. Un total de huit pièces sera disponible en quantités limitées, une pièce étant mise aux enchères, et une autre – «Snoop Dogge Coins» – sera une pièce en édition ouverte disponible pendant une heure seulement.

Écoutez le meilleur de Snoop Dogg sur Apple Music et Spotify.