Snoop Dogg, Battle Locco et plus dans la vidéo « No Smut On My Name »

Snoop Dogg a sorti une vidéo officielle pour « No Smut On My Name », qui est tirée de son tout nouvel album, L’algorithme. Le visuel présente les artistes présentés sur la chanson, San Diego MC Battle Locco et le rappeur de Pomona Kokane.

Le visuel en noir et blanc trouve les MC dans des costumes élégants alors qu’ils parcourent la piste à succès. Snoop prouve que peu de gens balancent un fedora comme lui, et encore moins peuvent apporter le charisme comme lui.

L’algorithme propose des spots d’invités de Méthode Homme et Homme rouge, Benny le Boucher, Mary J Blige, et plus.

Snoop a également publié une vidéo pour « Musique du meurtre » qui met en vedette Benny, Jadakiss, et Busta Rhymes. Le visuel met en vedette les quatre rappeurs alors qu’ils crachent à tour de rôle leurs vers sur des arrière-plans inquiétants et un éclairage d’inspiration noire.

En septembre, Snoop a présenté The Algorithm avec la sortie d’un nouveau single et d’une vidéo – à l’occasion de son 50e anniversaire – « Gros caisson de basses » par Mount Westmore, le nouveau supergroupe composé des légendes du rap de la côte ouest Snoop, Glaçon, E-40 et Trop court.

Quand Snoop Dogg a rejoint Def Jam Recordings en juin, il a assumé un nouveau rôle qui lui permettra de travailler de manière stratégique au sein de l’équipe de direction et de la liste des artistes du label. Dans la vidéo accompagnant l’annonce, Snoop a qualifié Def Jam de « Saint Graal du hip-hop ». Son objectif principal, a-t-il souligné, serait « d’aider les artistes et de leur donner de l’amour, de la sagesse, des conseils et de la compréhension, de leur apprendre quelques astuces que j’ai apprises dans le jeu – de diversifier leurs portefeuilles pour devenir des superstars ».

Fin septembre, Snoop Dogg a été annoncé comme interprète lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022 aux côtés de Dre, Mary J. Blige, Eminem et Kendrick Lamar. L’émission devrait être produite par Roc Nation de Jay-Z et présentée par Pepsi en collaboration avec la NFL et la NBC. Concernant l’énorme annonce, Dre a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de partager la scène avec mes amis pour le #PepsiHalftime Show. Cela présentera la prochaine saga de ma carrière… Plus grande et meilleure que jamais !!!”

