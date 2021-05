Snoop Dogg crée un mélange avec des rythmes mexicains; lance ce vendredi le single ‘Grandes Leigas’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le chanteur mexicain Lupillo Rivera a rencontré le rappeur Snoop Dogg pour créer les ligues majeures, qui s’ouvre ce vendredi et comprend également B-Real, Santa Fe Klan et Alemán.

“La vérité est que Snoop Dogg et moi avons partagé des cours, nous étions dans le même lycée, nous avons eu des cours de biologie ensemble”, se souvient Rivera lors d’une vidéoconférence avec Santa Fe Klan et Alemán.

“Je pense que nous avons tous les deux eu des problèmes là-bas parce que nous n’y prêtions pas attention, mais nous nous amusions tous les deux”, a ajouté l’interprète de Despreciado.

Snoop Dog a récemment fait une collaboration musicale régionale avec le groupe Banda MS et la chanson Quelle malédiction qui est devenue un succès, le rappeur est également connu pour inclure des thèmes de groupe lors de ses émissions en direct pour ses fans.

La Major League Baseball est inspirée de l’original de Lupillo Rivera, El pelotero, de 1996, que les rappeurs ont pris comme base pour ajouter leurs propres couplets.

«Cette chanson va donner beaucoup de force à la course. Je pense que cela leur injectera cette force que peut-être en ce moment beaucoup de gens ont perdu leurs proches à cause de Covid-19. Il n’y a pas de travail, mais la blague est que, abandonnez-le. Cette chanson parle de ça, d’aller de l’avant et de la chercher, de tout faire », a déclaré Alemán.

La vidéo a été enregistrée à Guanajuato et à Los Angeles. Il a été réalisé par Edgar Nito, réalisateur du film Huachicolero.

«Je connais Nito depuis un moment, pour son film Huachicolero, je lui ai donné quelques chansons et j’ai fait une (chanson) spécialement pour le film et c’est là que nous avons commencé à nous connecter. Il est également de là-bas à Guanajuato et nous sommes devenus compas », a déclaré Santa Fe Klan.

“Il m’a aidé à faire les vidéos d’un album de cumbia que j’ai fait, c’est là que je le connais.”