La société de capital-risque de crypto-monnaie Outlier Ventures a annoncé que les célébrités Snoop Dogg et Deadmau5, le gourou de la marque grand public Shaun Neff et les fondateurs de Sandbox et de Polygon Network sont les nouveaux membres de son accélérateur Base Camp Web 3 et investiront et conseilleront les startups du programme.

