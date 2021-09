Snoop Dogg étend sa collection NFT avec un achat d’art numérique de 0,9 million (1300 ETH)

DéFi

Snoop Dogg étend sa collection NFT avec un achat d’art numérique de 3,9 millions de dollars (1300 ETH)

AnTy28 septembre 2021

Le rappeur et producteur de musique Snoop Dogg a acheté un NFT pour 3,9 millions de dollars.

Snoop – de son vrai nom Calvin Cordozar Broadus Jr – a été très actif dans les espaces crypto et NFT récemment, cet achat marquant sa dernière aventure dans l’industrie.

Ciao, Cozomo de Médicis

Le NFT en question est “Some Asshole”, – une œuvre d’art développée par l’artiste montant XCOPY. Snoop avait acheté le jeton sur le marché SuperRare, sous son pseudonyme “Cozomo de’ Medici”. Le rappeur a tweeté cet achat via le compte Twitter de son pseudonyme, ajoutant qu’il s’agissait de la première pièce de personnage NFT à être publiée par XCOPY.

Les données de SuperRare ont montré que le NFT se déplaçait entre les propriétaires depuis environ un an maintenant. Il a d’abord été vendu pour 25 ETH (environ 8 200 $ à l’époque) en septembre 2020, puis à nouveau en mars pour 100 ETH – environ 181 000 $.

La vente est la dernière pour XCOPY, dont l’art est devenu tout à fait à la mode. Pas plus tard que la semaine dernière, les données de DAppRadar ont montré qu’un client avait dépensé 1 000 ETH – environ 2,9 millions de dollars à l’époque – pour une autre pièce de l’artiste, intitulée « All Time High in the City ».

Les avenants de célébrités affluent pour les NFT

Quant à Snoop, la vente cimente davantage l’artiste en tant que collectionneur et passionné de crypto. Snoop s’est révélé être Cozomo de’ Medici la semaine dernière, à la grande joie des passionnés de l’industrie. Le portefeuille du collectionneur contient actuellement un peu plus de 17 millions de dollars de NFT, montrant l’appréciation de Snoop pour l’art numérique.

Le rappeur fait des vagues dans l’espace NFT depuis un certain temps maintenant. En avril, il a collaboré avec l’artiste à l’origine du célèbre mème Nyan Cat 2011 pour une collection NFT, récoltant 14,3 ETH – environ 33 000 $ à l’époque – lors d’une vente aux enchères sur OpenSea. Des NFT supplémentaires en édition ouverte de la collection – appelés « Nyan Blunt » et « Hazy Nyan Cat » – sont restés en vente pour 0,42 ETH le 20 avril – le jour réservé pour célébrer la consommation et la légalisation de la marijuana. Au total, les jetons ont vendu plus de 200 collections, rapportant 90 ETH combinés.

Les célébrités s’installant dans l’espace NFT sont devenues une tendance croissante dans l’industrie cette année. Outre Snoop, plusieurs autres personnes notables – et même certaines des plus grandes marques mondiales – ont soit lancé soit acheté des NFT directement sur les marchés.

À la fin du mois dernier, la superstar de la NBA et triple champion Stephen Curry a fait des folies de 55 ETH sur un Bored Ape Yacht Club NFT. L’athlète a dépensé 180 000 $ pour la pièce, la retirant d’OpenSea. Curry a depuis signé un partenariat avec la principale plate-forme de négociation de produits dérivés FTX, certains rapports suggérant qu’il pourrait même détenir une participation dans la bourse.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.